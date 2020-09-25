Denizli'de 11 kilogram esrar ele geçirildi
25.09.2020 15:13 | Son Güncelleme: 25.09.2020 15:13
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Eldenizli Mahallesinde ormanlık alanda uyuşturucu kurutulduğu yönünde istihbarat üzerine düzenlediği operasyonda kurumaya bırakılmış 11 kilo 100 gram kubar esrar ele geçirildi.
Operasyonda 2 kişi gözaltına alındı
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek