Denizli'de 103 yaşındaki kadın, Kovid-19 aşısı oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Denizli'de 103 yaşındaki kadın, Kovid-19 aşısı oldu

20.01.2021 15:33 | Son Güncelleme: 20.01.2021 15:33
Denizli'de 103 yaşındaki kadın, Kovid-19 aşısı oldu

Denizli'nin Tavas ilçesinde yaşayan 8 çocuk, 30 torun sahibi 103 yaşındaki Rukiye Pala'ya CoronaVac aşısının ilk dozu uygulandı.

Denizli'nin Tavas ilçesinde yaşayan 8 çocuk, 30 torun sahibi 103 yaşındaki Rukiye Pala'ya CoronaVac aşısının ilk dozu uygulandı.

Bulgaristan'ın Osmanpazar köyünden Türkiye'ye 1951'de göç eden Rukiye Pala, eşinin vefatının ardından, Tavas ilçesi Nikfer Mahallesi'nde ikamet eden kızı Aysel Günay'ın yanında yaşamını sürdürüyor.

Rukiye Pala, yakınlarının yardımıyla Nikfer Aile Sağlığı Merkezine giderek aşı oldu.

İşitme sorunu yaşayan Pala, AA muhabirine yaptığı açıklamada, aşı olduğu için mutlu olduğunu dile getirdi.

Pala'nın kızı Aysel Günay ise annesinin isteyerek aşı olduğunu belirterek, "Annem salgın boyunca maskesini hiç çıkartmadı. Aşı geldiğini duyunca da hemen olmak istedi. Köyün en yaşlısı olarak ilk aşıyı yaptırarak örnek oldu." dedi.

Mahallede bulunan huzurevindeki yaşlılara da aşı yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Yaşar Güler Devlet Bahçeli Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ozan Doğulu Hande Erçel Demet Şener Seren Serengil
Spor Ömer Ali Mesut Özil Abdullah Avcı Ömer Ali Şahiner Mert Hakan Yandaş
Tüm Haberler Kar Ankara Hastane Donald Trump
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Denizli'de 103 yaşındaki kadın, Kovid-19 aşısı oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.1.2021 15:36:33. #1.14#
title