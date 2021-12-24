Denizli'de 10 farklı adreste sahte alkol üreten 13 kişi yakalandı

DENİZLİ (İHA) - Denizli'de son bir ayda gerçekleştirilen 10 farklı adresteki operasyonda litrelerce sahte alkol ele geçirilirken, 13 kişi yakalandı. Perakende alkollü içki satışı ve sunumu yapılan 90 işyerindeki 20 kişiye ise idari işlem uygulandı.

Ülke genelinde halk sağlığına yönelik ciddi anlamda tehdit ve zarar oluşturan, sahte alkollü içkilerin tüketiminden kaynaklı birçok şehirde ölümlerin artmasının ardından Denizli İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, harekete geçti. "Sahte Alkol Üretiminin Engellenmesine Yönelik" yapılan operasyon sonucu ekipler son bir ayda 10 ayrı adrese baskın düzenledi. Yapılan operasyonda 13 şüpheli sahte alkollerle yakalandı. Yapılan operasyonlar ve aramalarda; 350 litre sahte alkollü içki, 250 şişe kaçak alkollü içki, 600 litre sahte alkol yapımında kullanılan etil alkol, 750 adet sahte alkol üretim malzemesi ele geçirildi. Ele geçirilen sahte alkollü içkilerin Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Tütün ve Alkol Daire Başkanlığınca yapılan analiz incelemesi neticesinde, alkol yapımında kullanılan maddelerin içerik ve miktar bakımından insan sağlığı açısından zararlı olduğu, kullanılması halinde öldürücü olabileceği tespit edildi.

Ayrıca Denizli genelinde, perakende alkollü içki satışı ve sunumu yapılan 90 ayrı işyerindeki denetimlerde, "4733 sayılı Tütün-Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasını Düzenleme Kanununa Muhalefet" suçu kapsamında 20 ayrı şahıs hakkında idari işlem yapıldı.

(İHA)