DENİZLİ'DE 1 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ, 3 KİŞİNİN YARALANDIĞI KAVGA KAMERADA

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı.

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı. Bir işyerini güvenlik kameraları tarafından görüntülenen kavgaya karıştığı belirlenip, gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Olay bugün saat 03.00 sıralarında Deliktaş Mahallesi'nde meydana geldi. H.U. (29) arasında husumet bulunan bir kişiyle fotoğraf çektirip sosyal medyada paylaşan arkadaşı Mustafa K.'nın oturduğu evin önüne gitti. Burada, Mustafa K. ile sosyal medyada paylaştığı fotoğraf nedeniyle tepki gösteren H.U. arasında tartışma çıktı. Tartışmaya ikilinin yanındaki kişilerin de dahil olmasıyla kavgaya dönüştü.

Kavgada H.U. ve yanındaki M.U. kol ve kalçasından, Mustafa K.'nın arkadaşı Musa K. bacağından, Yaşar Keskinsaz (28) ise vücudunun çeşitli yerlerine aldığı bıçak darbeleriyle yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Tedavi altına alınan yaralılardan durumu ağır olan Keskinsaz, doktorların müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, H.U., M.U., Y.İ.G. ve B.D.D.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Kavga anının çevredeki bir işyerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği ortaya çıktı. Görüntüde, iki grubun yumruk, tekme ve bıçaklarla birbirlerine saldırmaları yer alıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı