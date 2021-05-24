DENİZLİ'DE 1 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ, 3 KİŞİNİN YARALANDIĞI KAVGA KAMERADA
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

DENİZLİ'DE 1 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ, 3 KİŞİNİN YARALANDIĞI KAVGA KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı.

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı. Bir işyerini güvenlik kameraları tarafından görüntülenen kavgaya karıştığı belirlenip, gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Olay bugün saat 03.00 sıralarında Deliktaş Mahallesi'nde meydana geldi. H.U. (29) arasında husumet bulunan bir kişiyle fotoğraf çektirip sosyal medyada paylaşan arkadaşı Mustafa K.'nın oturduğu evin önüne gitti. Burada, Mustafa K. ile sosyal medyada paylaştığı fotoğraf nedeniyle tepki gösteren H.U. arasında tartışma çıktı. Tartışmaya ikilinin yanındaki kişilerin de dahil olmasıyla kavgaya dönüştü.

Kavgada H.U. ve yanındaki M.U. kol ve kalçasından, Mustafa K.'nın arkadaşı Musa K. bacağından, Yaşar Keskinsaz (28) ise vücudunun çeşitli yerlerine aldığı bıçak darbeleriyle yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Tedavi altına alınan yaralılardan durumu ağır olan Keskinsaz, doktorların müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, H.U., M.U., Y.İ.G. ve B.D.D.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Kavga anının çevredeki bir işyerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği ortaya çıktı. Görüntüde, iki grubun yumruk, tekme ve bıçaklarla birbirlerine saldırmaları yer alıyor.

DENİZLİ'DE 1 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ, 3 KİŞİNİN YARALANDIĞI KAVGA KAMERADA
DENİZLİ'DE 1 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ, 3 KİŞİNİN YARALANDIĞI KAVGA KAMERADA
DENİZLİ'DE 1 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ, 3 KİŞİNİN YARALANDIĞI KAVGA KAMERADA
DENİZLİ'DE 1 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ, 3 KİŞİNİN YARALANDIĞI KAVGA KAMERADA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Boşanma aşamasındaki eşine otomobilde pusu kurdu! Görür görmez kurşun yağdırdı
Boşanma aşamasındaki eşine otomobilde pusu kurdu! Görür görmez kurşun yağdırdı
Yüzlerce kişinin 2 hafta boyunca aradığı piton, evin tavanından çıktı
Yüzlerce kişinin 2 hafta boyunca aradığı piton, evin tavanından çıktı
Adem Büyük'ün eşi Merve Büyük'ün çakarlı İstanbul turu cezasız kalmadı
Adem Büyük'ün eşi Merve Büyük'ün çakarlı İstanbul turu cezasız kalmadı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Deniz Demir Mustafa Sarıgül Çiğdem Karaaslan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Burak Sergen Mehmet Ali Erbil İbrahim Tatlıses
Spor Adem Büyük Cenk Tosun Ozan Tufan Sergen Yalçın Josef De Souza
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
DENİZLİ'DE 1 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ, 3 KİŞİNİN YARALANDIĞI KAVGA KAMERADA - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.5.2021 10:35:10. #1.15#

title