Denizli'de 1 kişi FETÖ'den tutuklandı
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Denizli'de 1 kişi FETÖ'den tutuklandı

DENİZLİ'de, polisin FETÖ'nün sivil kanadına yönelik düzenlediği operasyonlarda gözaltına alınan 13 kişiden 1'i tutuklandı.

Denizli'de 1 kişi FETÖ'den tutuklandı
29.06.2020 18:35 | Son Güncelleme: 29.06.2020 19:59

DENİZLİ'de, polisin FETÖ'nün sivil kanadına yönelik düzenlediği operasyonlarda gözaltına alınan 13 kişiden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ/PDY'nin sivil kanadına yönelik bir dizi operasyon düzenledi. Ankesörlü hatlardan ardışık olarak aranan ve örgüt üyesi olmaktan haklarında arama kararı bulunan 13 kişi, polisin baskınlarında gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Serbest bırakılanlar arasında, etkin pişmanlık yasasından faydalanmak isteyen bir doktorun da olduğu öğrenildi.


Kaynak: DHA

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