Denizli'de 1 haftada 99 trafik kazası meydana geldi - Haberler

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Denizli'de 1 haftada 99 trafik kazası meydana geldi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Denizli'de 1 haftada 99 trafik kazası meydana geldi

Denizli'de geçtiğimiz son bir hafta içerisinde 60'ı maddi hasarlı, 39'u yaralanmalı olmak üzere toplam 99 trafik kazası meydana geldiği açıklandı.

DENİZLİ (İHA) - Denizli'de geçtiğimiz son bir hafta içerisinde 60'ı maddi hasarlı, 39'u yaralanmalı olmak üzere toplam 99 trafik kazası meydana geldiği açıklandı.

Denizli'de 28 Şubat ile 6 Mart 2022 tarihleri arasında gerçekleşen trafik denetimleri hakkında açıklama yapıldı. Denizli'de 16 bin 803 aracın kontrol edildiği ve bu araçlardan 5 bin 574 tanesi hakkında işlem yapıldığı açıklandı. Kent genelinde toplamda 99 trafik kazasının meydana geldiği ve yaşanılan trafik kazalarından 39'u yaralanmalı, 60'ı maddi hasarlı kaza olduğu bildirildi.

Öte yandan, 113 okul servisi denetlenirken, her hangi bir araca ve sürücüye cezai işlem uygulanmadığı belirtildi. - DENİZLİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

28 Şubat, Denizli, Mart, 3. Sayfa, Haberler

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