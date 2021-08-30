Denizli'de 1 haftada 3'ü ölümlü 182 trafik kazası meydana geldi
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Denizli'de 1 haftada 3'ü ölümlü 182 trafik kazası meydana geldi

Denizli'de 1 haftada 3'ü ölümlü 182 trafik kazası meydana geldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Denizli'de geçtiğimiz son bir hafta içerisinde 89'u maddi hasarlı, 90'ı yaralanmalı ve 3'ü ölümlü olmak üzere toplam 182 ayrı trafik kazası meydana geldiği belirtildi.

Denizli'de geçtiğimiz son bir hafta içerisinde 89'u maddi hasarlı, 90'ı yaralanmalı ve 3'ü ölümlü olmak üzere toplam 182 ayrı trafik kazası meydana geldiği belirtildi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, son 1 haftalık dönem içerisinde gerçekleşen faaliyetler hakkında açıklama yaptı. Bu doğrultuda Denizli'de 23 ve 29 Ağustos 2021 tarihleri arasında trafik ekipleri koordinesinde 19 bin 205 aracın kontrol edildiği ve bu araçlardan 3 bin 680 tanesi hakkında işlem yapıldığı açıklandı. Kent genelinde toplamda 182 trafik kazasının meydana geldiği kaydedildi. Yaşanılan trafik kazalarından 90'ının yaralanmalı, 89'unun maddi hasarlı ve 3'ünün ölümlü kaza olduğu aktarıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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