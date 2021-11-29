Denizli'de 1 haftada 182 trafik kazası meydana geldi - Haberler
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Denizli'de 1 haftada 182 trafik kazası meydana geldi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Denizli'de 1 haftada 182 trafik kazası meydana geldi

Denizli'de geçtiğimiz son bir hafta içerisinde 138'i maddi hasarlı, 44'i yaralanmalı olmak üzere toplam 182 ayrı trafik kazası meydana geldiği belirtildi.

DENİZLİ (İHA) - Denizli'de geçtiğimiz son bir hafta içerisinde 138'i maddi hasarlı, 44'i yaralanmalı olmak üzere toplam 182 ayrı trafik kazası meydana geldiği belirtildi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, son 1 haftalık dönem içerisinde gerçekleşen faaliyetler hakkında açıklama yaptı. Bu doğrultuda Denizli'de 22 ile 28 Kasım 2021 tarihleri arasında trafik ekipleri koordinesinde 19 bin 113 aracın kontrol edildiği ve bu araçlardan 5 bin 306 tanesi hakkında işlem yapıldığı açıklandı. Kent genelinde toplamda 182 trafik kazasının meydana geldiği kaydedildi. Yaşanılan trafik kazalarından 44'ü yaralanmalı, 138'inin maddi hasarlı olduğu aktarıldı.

Öte yandan, ekipler tarafından 293 okul servisi denetlenirken, 52 araca ve sürücüye cezai işlem uygulandı. - DENİZLİ

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