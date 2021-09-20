Denizli'de 1 haftada 166 trafik kazası meydana geldi - Haberler
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Denizli'de 1 haftada 166 trafik kazası meydana geldi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Denizli'de 1 haftada 166 trafik kazası meydana geldi

Denizli'de geçtiğimiz son bir hafta içerisinde 101'i maddi hasarlı, 65'si yaralanmalı olmak üzere toplam 166 ayrı trafik kazası meydana geldiği belirtildi.

Denizli'de geçtiğimiz son bir hafta içerisinde 101'i maddi hasarlı, 65'si yaralanmalı olmak üzere toplam 166 ayrı trafik kazası meydana geldiği belirtildi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, son 1 haftalık dönem içerisinde gerçekleşen faaliyetler hakkında açıklama yaptı. Bu doğrultuda Denizli'de 13 ile 19 Eylül 2021 tarihleri arasında trafik ekipleri koordinesinde 20 bin 777 aracın kontrol edildiği ve bu araçlardan 4 bin 055 tanesi hakkında işlem yapıldığı açıklandı. Kent genelinde toplamda 166 trafik kazasının meydana geldiği kaydedildi. Yaşanılan trafik kazalarından 65'sinin yaralanmalı, 101'inin ise maddi hasarlı kaza olduğu aktarıldı. - DENİZLİ

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Haber: Denizli'de 1 haftada 166 trafik kazası meydana geldi - Haberler
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