Denizli'de 1 haftada 155 trafik kazası meydana geldi - Haberler
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Denizli'de 1 haftada 155 trafik kazası meydana geldi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Denizli'de 1 haftada 155 trafik kazası meydana geldi

Denizli'de geçtiğimiz son bir hafta içerisinde 83'ü maddi hasarlı, 72'si yaralanmalı olmak üzere toplam 155 ayrı trafik kazası meydana geldiği belirtildi.

DENİZLİ (İHA) - Denizli'de geçtiğimiz son bir hafta içerisinde 83'ü maddi hasarlı, 72'si yaralanmalı olmak üzere toplam 155 ayrı trafik kazası meydana geldiği belirtildi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, son 1 haftalık dönem içerisinde gerçekleşen faaliyetler hakkında açıklama yaptı. Bu doğrultuda Denizli'de 20 ile 26 Eylül 2021 tarihleri arasında trafik ekipleri koordinesinde 22 bin 247 aracın kontrol edildiği ve bu araçlardan 4 bin 453 tanesi hakkında işlem yapıldığı açıklandı. Kent genelinde toplamda 155 trafik kazasının meydana geldiği kaydedildi. Yaşanılan trafik kazalarından 72'sinin yaralanmalı, 83'ünün ise maddi hasarlı kaza olduğu aktarıldı. - DENİZLİ

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