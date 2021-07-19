Denizli'de 1 haftada 147 trafik kazası meydana geldi
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Denizli'de 1 haftada 147 trafik kazası meydana geldi

Denizli'de 1 haftada 147 trafik kazası meydana geldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Denizli'de geçtiğimiz son bir hafta içerisinde 77'si maddi hasarlı, 70'i yaralanmalı olmak üzere toplam 147 ayrı trafik kazası meydana geldiği belirtildi.

Denizli'de geçtiğimiz son bir hafta içerisinde 77'si maddi hasarlı, 70'i yaralanmalı olmak üzere toplam 147 ayrı trafik kazası meydana geldiği belirtildi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, son 1 haftalık dönem içerisinde gerçekleşen faaliyetler hakkında açıklama yaptı. Bu doğrultuda Denizli'de 12 ile 18 Temmuz 2021 tarihleri arasında trafik ekipleri koordinesinde 21 bin 652 aracın kontrol edildiği ve bu araçlardan 4 bin 256 tanesi hakkında işlem yapıldığı açıklandı. Kent genelinde toplamda 147 trafik kazasının meydana geldiği kaydedildi. Yaşanılan trafik kazalarından 70'inin yaralanmalı, 77'sinin maddi hasarlı kaza olduğu aktarıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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