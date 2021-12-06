Denizli'de 1 haftada 117 trafik kazası meydana geldi - Haberler
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Denizli'de 1 haftada 117 trafik kazası meydana geldi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Denizli'de 1 haftada 117 trafik kazası meydana geldi

Denizli'de geçtiğimiz son bir hafta içerisinde 72'si maddi hasarlı, 45'i yaralanmalı olmak üzere toplam 117 ayrı trafik kazası meydana geldiği belirtildi.

DENİZLİ (İHA) - Denizli'de geçtiğimiz son bir hafta içerisinde 72'si maddi hasarlı, 45'i yaralanmalı olmak üzere toplam 117 ayrı trafik kazası meydana geldiği belirtildi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, son 1 haftalık dönem içerisinde gerçekleşen faaliyetler hakkında açıklama yaptı. Bu doğrultuda Denizli'de 29 Kasım ile 5 Aralık 2021 tarihleri arasında trafik ekipleri koordinesinde 16 bin 686 aracın kontrol edildiği ve bu araçlardan 4 bin 571 tanesi hakkında işlem yapıldığı açıklandı. Kent genelinde toplamda 117 trafik kazasının meydana geldiği kaydedildi. Yaşanılan trafik kazalarından 45'i yaralanmalı, 72'sinin maddi hasarlı olduğu aktarıldı.

Öte yandan, ekipler tarafından 175 okul servisi denetlenirken, 8 araca ve sürücüye cezai işlem uygulandı. - DENİZLİ

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