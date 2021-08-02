Denizli'de 1 haftada 1'i ölümlü 168 trafik kazası meydana geldi

Denizli'de geçtiğimiz son bir hafta içerisinde 94'ü maddi hasarlı, 73'ü yaralanmalı ve 1'i ölümlü olmak üzere toplam 168 ayrı trafik kazası meydana geldiği belirtildi.

Denizli'de geçtiğimiz son bir hafta içerisinde 94'ü maddi hasarlı, 73'ü yaralanmalı ve 1'i ölümlü olmak üzere toplam 168 ayrı trafik kazası meydana geldiği belirtildi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, son 1 haftalık dönem içerisinde gerçekleşen faaliyetler hakkında açıklama yaptı. Bu doğrultuda Denizli'de 26 Temmuz ile 01 Ağustos 2021 tarihleri arasında trafik ekipleri koordinesinde 22 bin 475 aracın kontrol edildiği ve bu araçlardan 4 bin 123 tanesi hakkında işlem yapıldığı açıklandı. Kent genelinde toplamda 168 trafik kazasının meydana geldiği kaydedildi. Yaşanılan trafik kazalarından 73'ünün yaralanmalı, 94'ünün maddi hasarlı ve 1'inin ise ölümlü kaza olduğu aktarıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı