Denizli dağlarında oluşan eşsiz manzara böyle görüntülendiDENİZLİ Denizli'de son günlerde etkisini arttıran kar yağışı, kentin yüksek kesimlerinin beyaz renge bürürken, ortaya ise kartpostallık görüntüler çıktı.

DENİZLİ (İHA) - Denizli dağlarında oluşan eşsiz manzara böyle görüntülendi

DENİZLİ Denizli'de son günlerde etkisini arttıran kar yağışı, kentin yüksek kesimlerinin beyaz renge bürürken, ortaya ise kartpostallık görüntüler çıktı.

Denizli'de bir haftadır etkisini sürdüren kar yağışı, kentin yüksek kesimlerini beyaza bürüdü. Doğal güzellikleri ile dikkat çeken Denizli'nin ormanları ve dağları beyaz gelinliğini giydi. Havadan çekilen görüntülerde ormanların, yeşil ve beyaz ile birleştiği görüldü. Kente bağlı birçok ilçe ve mahallerde kar kalınlığı 25 santime kadar ulaştı.

Havadan çekilen özel görüntülerle dağların doğal güzelliği kameraya yansıdı. İl geneline yakın en uç yüksek kesimleri beyaza bürünürken, doğanın temiz ve bembeyaz görünmesi ise dikkat çekti. Beyaza bürünen dağların ortaya kartpostallık görüntüleri çıkarırken, manzaraya ise yaprakları dökülen ağaçların görüntüsü eşlik etti.