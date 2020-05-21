DENİZLİ Çöpe atılan köpek cesetleri tepki yarattı
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DENİZLİ Çöpe atılan köpek cesetleri tepki yarattı

Çöpe atılan köpek cesetleri tepki yarattıDENİZLİ'de iki ayrı kamyonetten çöplük alana köpek cesetlerinin atılması görüntüleri sosyal medyada yayılınca, hayvanseverler tepki gösterdi.

21.05.2020 16:58 | Son Güncelleme: 21.05.2020 17:06

Çöpe atılan köpek cesetleri tepki yarattı

DENİZLİ'de iki ayrı kamyonetten çöplük alana köpek cesetlerinin atılması görüntüleri sosyal medyada yayılınca, hayvanseverler tepki gösterdi. Hayvan Dostları Derneği, sorumluların cezalandırılmasını istedi. Büyükşehir Belediyesi, böyle bir uygulamalarının olmadığını, soruşturma açıldığını duyurdu. Katık atık tesisinde cep telefonuyla çekilen iki ayrı görüntüde, farklı zamanlarda iki ayrı kamyonetten çöplük alana köpek cesetleri atılması görüntüleri sosyal medyada yayıldı. Hayvanseverler, görüntüleri izleyince tepki gösterdi. Köpek cesetlerinin atılma görüntüleri, sosyal medyada hızla yayıldı. Büyükşehir Belediyesi'nden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Denizli'de sokak hayvanlarına daha modern ve konforlu şartlarda hizmet sağlamak amacıyla bugüne kadar hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan Büyükşehir Belediyesi, yaklaşık 2 yıl önce Türkiye'nin en büyük Sokak Hayvanları Barınma, Rehabilitasyon Merkezi ve Doğal Yaşam Parkı'nı hizmete sunmuştur. Binlerce sokak hayvanının barındığı, korunduğu ve tedavi edildiği bu merkezimizde 2 bin 500'den fazla sokak hayvanı da sahiplendirilmiştir. Kent genelinde hayatını kaybeden sahipli veya sahipsiz hayvanlar özel veteriner kliniklerinde, trafik kazası, hastalık ve benzeri şekilde ölen sokak hayvanları kliniğimizin morguna getirilmektedir. Hayatını kaybeden hayvanlar, onlar için özel olarak hazırlanmış alanda 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun ilgili yönetmeliklerine göre defnedilmektedir. Dolayısıyla sosyal medyaya yansıyan usulsüz defin görüntüleriyle ilgili herhangi bir uygulamamız bulunmamaktadır. Söz konusu görüntülerle ilgili olarak kurumumuz tarafından derhal soruşturma başlatılmış olup, bu konuda hizmet aldığımız özel şirket çalışanları ve tüm sorumlular hakkında gerekli işlemler ivedikle gerçekleştirilecek ve en ağır şekilde cezai işlemler uygulanacaktır."

HAYVANSEVERLER TEPKİLİ

Denizli Hayvan Dostları Derneği Başkan Yardımcısı Bülent Gökçe, sokak hayvanlarının da yaşam ve söz hakkı olduğunu ifade ederek, "Hayvan cesetlerinin atılması başta biz hayvan dostları dernekleri olmak üzere büyük tepki aldı. Buradan TBMM'de milletvekillerimize sesleniyorum. Sokak hayvanlarıyla ilgili kanun bir an önce çıkarılmalı, yasaya aykırı davranan hangi kurum ve kişi olursa cezai yaptırımı olması gerekir. Onların da yaşam ve söz hakkı vardı. İnsan olduğumuzu unutmamalıyız. Sokak hayvanları yolda ya da hastalıktan ölmüş olabilir, bunlar olağan şeyler, uygun şekilde defnetmek gerekiyor. Tüm büyükşehir ve ilçe belediyelerini ve TBMM'yi sokak hayvanları yararına kanun çıkarılmasını bekliyoruz" dedi.

DENİZLİ Çöpe atılan köpek cesetleri tepki yarattı

Kaynak: DHA

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