2 Çocuğa Cinsel İstismarda Bulunan Bakkal, Taciz Ettiği Anları Gizlice Kaydetmiş

Denizli'de 2 kız çocuğunu taciz eden 42 yaşındaki bakkal dükkanı sahibi, şikayetler sonrası tutuklandı. Hakkında açılan dava sürerken, gizlice kaydettiği çok sayıda çocuk tacizi görüntülerinin olduğu flash bellekler çöpten çıkarıldı.

15 yıl hapis cezası verilen bakkal sahibi hakkında çöpten çıkan görüntüler için de ayrı bir dava açılacağı belirlendi.

BAKKAL SAHİBİ 2 KIZ ÇOCUĞUNU TACİZ ETTİ

Bakkal dükkanı işleten bekar Halil Ablan, 2015 yılının Ağustos ayında alışverişe gelen iki kız çocuğuna cinsel tacizde bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alındı. Sevk edildiği adliyede tutuklanan Halil Ablan hakkında, 24 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

"BORCU OLAN AİLE BANA İFTİRA ATIYOR"

Mahkemedeki savunmasında suçlamaları kabul etmeyen Halil Ablan, şikayetçi olan iki kız çocuğunun ailelerinin, bakkaldan yaptıkları alışveriş karşılığında kendisine borcu olduğunu, ödememek için iftira attıklarını savundu.

ÇOCUK TACİZİ GÖRÜNTÜLERİ ÇÖPTEN ÇIKTI

Bakkal Abaln, cinsel istismar suçundan yargılanırken, 2016 yılının Aralık ayında Antalya'da bir kağıt toplayıcısı, çöp konteynerinde hard disk ve flash bellekler olan poşet buldu. Hard diskleri bilgisayara bağlayarak izleyen kağıt toplayıcısı Türkan, gördükleri karşısında şoke oldu.

Çok sayıda çocuğa cinsel istismar görüntülerini bulan Türkan, polise gitti. Yapılan araştırmada görüntülerin Çal ilçesi Denizler Mahallesi'ndeki bakkal Halil Ablan'a ait olduğu belirlendi.

Hard diskler ve flash bellekler incelenmek üzere Ankara Jandarma Kriminal Laboratuvarı'na gönderildi. Görüntülerde yer alan ve cinsel tacize uğrayan çocukların kimliklerinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. Görüntülerde yetişkin ve yaşlı kadınların da bulunduğu kaydedildi.

O GÖRÜNTÜLERİNDEN AYRI YARGILANACAK

Mahkeme, bakkal dükkanında iki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan Halil Ablan'a toplam 15 yıl hapis cezası verdi. Çöpten çıkan cinsel istismar görüntüleriyle ilgili de Ablan hakkındaki soruşturmanın sürdüğü belirtildi. Görüntülerdeki, cinsel istismara uğrayan çocukların tespit edilip, ifadelerinin alınmasının ardından, Halil Ablan hakkında yeni bir dava açılabileceği kaydedildi.