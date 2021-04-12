DENİZLİ ÇOCUK PARKINDA AV TÜFEĞİYLE ÇEVREYE RASTGELE ATEŞ ETTİ
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DENİZLİ ÇOCUK PARKINDA AV TÜFEĞİYLE ÇEVREYE RASTGELE ATEŞ ETTİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde iddiaya göre, parktaki çocukların gürültü yapmasına sinirlenen 1 kişi, av tüfeğiyle çevreye rastgele ateş etti.

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DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde iddiaya göre, parktaki çocukların gürültü yapmasına sinirlenen 1 kişi, av tüfeğiyle çevreye rastgele ateş etti. Çocukları korumaya çalışan 1 kişiyi bacağından yaralayıp kaçan şüpheli polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.

Olay bugün saat 16.00 sıralarında Akçeşme Mahallesi 2526 Sokak'taki çocuk parkında meydana geldi. Hasan A. çocuklar parkta oynadığı sırada elindeki av tüfeğiyle havaya rastgele ateş açmaya başladı. Çocuklar ve çevredekiler panik yaşarken, parkta yeğenlerini korumaya çalışan Şahin Uzar sol bacağına isabet eden saçmalarla yaralandı.

Hasan A. olayın ardından kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sol bacağından yaralanan Şahin Uzar, ambulansla Servergazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tüfekle olay yerinden kaçan Hasan A. ise evine girmeye çalıştığı sırada polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı. Yapılan incelemede, Hasan A.'nın parkta rastgele 6 el ateş ettiğini tespit edildi.

Olayın görgü tanıklarından Hüseyin Akcan, çocuklarının üzerine tanımadığı bir kişinin tüfekle ateş açtığını belirtip, "Çocuklarım parkta oynuyordu. 6 el tüfekle ateş edildiğini duyunca parka geldim. Burada kayınbiraderimin bacağından vurulmuş, yaralı buldum. Elinde tüfek bulunan kişi çocukların üzerine doğru ateş etmiş. Kayınbiraderim çocukları korumak için önlerine geçince yaralanmış" dedi.

Şüpheli Hasan A.'nın polisteki ilk ifadesinde çocukların parkta gürültü çıkardığını öne sürüp bu duruma sinirlendiği için çevreye ateş ettiğini söylediği öğrenildi.

DENİZLİ ÇOCUK PARKINDA AV TÜFEĞİYLE ÇEVREYE RASTGELE ATEŞ ETTİ
DENİZLİ ÇOCUK PARKINDA AV TÜFEĞİYLE ÇEVREYE RASTGELE ATEŞ ETTİ
DENİZLİ ÇOCUK PARKINDA AV TÜFEĞİYLE ÇEVREYE RASTGELE ATEŞ ETTİ
DENİZLİ ÇOCUK PARKINDA AV TÜFEĞİYLE ÇEVREYE RASTGELE ATEŞ ETTİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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