Denizli Çimento'dan Milli Dayanışma Kampanyası'na 1,5 milyon TL destek Denizli Çimento, yeni tip koronavirusle (Kovid-19) mücadele amacıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganı ile başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na 1,5 milyon TL bağışladı.

Denizli Çimento, yeni tip koronavirusle (Kovid-19) mücadele amacıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganı ile başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na 1,5 milyon TL bağışladı.

Denizli Çimento'dan yapılan açıklamada, "Birlik ve beraberliğin önemini en çok hissettiğimiz bugünlerde, ülkemizin içinde bulunduğu bu sürecin başarıyla ve sağlıkla atlatılması için çalışıyoruz. Millet olarak bu zor dönemlerin içinden güçlenerek çıkacağımıza olan inancımız tamdır." ifadelerine yer verildi.

Denizli Çimento, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganı ile başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na 1,5 milyon TL katkı sağladı.

Kaynak: AA