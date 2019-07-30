DENİZLİ Cezaevi bahçesine uyuşturucu hap atan 2 şüpheli tutuklandı

Cezaevi bahçesine uyuşturucu hap atan 2 şüpheli tutuklandı

Denizli'nin Honaz ilçesindeki Açık Cezaevi bahçesine dışarıdan, bir poşet içindeki 900 uyuşturucu hapı atıp kaçan 2 kişi, jandarma ekipleri tarafından 2 gün sonra yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, tutuklandı.

Geçen 27 Temmuz'da, plakaları sökülmüş bir otomobille Kocabaş Mahallesi'ndeki Denizli Açık Ceza İnfaz Kurumu'nun duvarının yanına yaklaşan 2 kişi, bahçeye bir poşet atıp, kaçtı. Durumu farkeden infaz koruma memurları, jandarmalarla birlikte poşeti kontrol ettiklerinde, içinde 900 uyuşturucu hap bulunduğunu belirledi. Bunun üzerine Denizli İl Jandarma Komutanlığı soruşturma başlatıp, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Kamera görüntülerinden, cezaevinin bahçesine poşeti atan iki şüphelinin Aydın A. (25) ile Ali O. (27) olduğu belirlendi. İki şüpheli dün evlerinde yakalanıp, gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen iki şüpheli tutuklandı. Şüphelilerin uyuşturucu hapları hangi hükümlü veya hükümlüler için attığının ise araştırıldığı bildirildi.

Kaynak: DHA