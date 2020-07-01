Denizli çevre yolu için kamulaştırma kararı
Denizli Çevre Yolu (2. Etap) Projesi kapsamında bazı taşınmazların kamulaştırılması kararlaştırıldı.
01.07.2020 08:47 | Son Güncelleme: 01.07.2020 10:09
Denizli Çevre Yolu (2. Etap) Projesi kapsamında bazı taşınmazların kamulaştırılması kararlaştırıldı.
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Denizli Çevre Yolu (2. Etap) Projesi kapsamında yer alan bazı taşınmazlar ile üzerlerindeki müştemilatın Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılması sağlanacak.
Kaynak: AA