Denizli çevre yolu için kamulaştırma kararı Denizli Çevre Yolu (2. Etap) Projesi kapsamında bazı taşınmazların kamulaştırılması kararlaştırıldı.

Denizli Çevre Yolu (2. Etap) Projesi kapsamında bazı taşınmazların kamulaştırılması kararlaştırıldı.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Denizli Çevre Yolu (2. Etap) Projesi kapsamında yer alan bazı taşınmazlar ile üzerlerindeki müştemilatın Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılması sağlanacak.

Kaynak: AA