DENİZLİ Çardak'ta orman yangını
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DENİZLİ Çardak'ta orman yangını

Çardak'ta orman yangınıDENİZLİ'nin Çardak ilçesindeki ormanlık alanda, yangın çıktı.

03.09.2020 19:16 | Son Güncelleme: 03.09.2020 19:21

Çardak'ta orman yangını

DENİZLİ'nin Çardak ilçesindeki ormanlık alanda, yangın çıktı. Karadan ve havadan müdahaleyle yangını söndürmek için ekipler, çalışma başlattı.

Çardak'ın Hayriye Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, bugün saat 15.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları gören mahalle sakinleri yangını, orman ve belediye itfaiye ekiplerine bildirdi. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına çok sayıda arasöz ve helikopter sevk edildi. Yangının söndürülmesi için havadan ve karadan müdahale ediliyor.

DENİZLİ Çardak'ta orman yangını

Kaynak: DHA

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