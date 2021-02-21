Denizli Çardak Havalimanı'nda 1 kilo 584 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Denizli Çardak Havalimanı'nda 1 kilo 584 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

21.02.2021 14:31 | Son Güncelleme: 21.02.2021 14:37

Denizli Çardak Havalimanı'nda düzenlenen operasyonda, 7 metal plaka halindeki 1 kilo 584 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Denizli Çardak Havalimanı'nda düzenlenen operasyonda, 7 metal plaka halindeki 1 kilo 584 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Ege Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Çardak Havalimanı'nda şüpheli olarak değerlendirdikleri İran'ın başkenti Tahran'dan gelen İran uyruklu M.G'yi (30) durdurdu.

Yolcuya ait valiz narkotik köpek "Yappa" tarafından arandı. Valiz, X-Ray cihazıyla da kontrol edildi.

Yapılan aramalarda yorgan elyafı arasına gizlenmiş 7 metal plaka halindeki 1 kilo 584 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Islak haldeki 29 kıyafete de uyuşturucu emdirildiği belirlendi. Elbiselerdeki uyuşturucu miktarının, laboratuvar analizleri sonucu ortaya çıkacağı belirtildi.

Gözaltına alınan M.G, polis merkezine götürüldü.

Denizli Çardak Havalimanı'nda 1 kilo 584 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
Denizli Çardak Havalimanı'nda 1 kilo 584 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
Denizli Çardak Havalimanı'nda 1 kilo 584 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
Denizli Çardak Havalimanı'nda 1 kilo 584 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hadise Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Enis Berberoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Cem Yılmaz İrem Derici Aleyna Tilki
Spor Can Bartu Arda Turan Hüseyin Göçek Nihat Özdemir Sergen Yalçın
Tüm Haberler İzmir Muğla Şehit Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Denizli Çardak Havalimanı'nda 1 kilo 584 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.2.2021 14:50:43. #1.15#
title