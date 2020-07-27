Denizli Canlı Hayvan Pazarı hareketlenmeye başladı
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Denizli Canlı Hayvan Pazarı hareketlenmeye başladı

DENİZLİ (İHA) – Kurban Bayramı'na sayılı günler kalırken, Denizli'de kurban pazarında hareketlilik başladı.

Denizli Canlı Hayvan Pazarı hareketlenmeye başladı
27.07.2020 16:17 | Son Güncelleme: 27.07.2020 16:49

DENİZLİ (İHA) – Kurban Bayramı'na sayılı günler kalırken, Denizli'de kurban pazarında hareketlilik başladı. Vatandaşlar tercihlerini fiyat uygunluğu sebebiyle küçükbaş hayvanlardan kullandı. 920 kilo ağırlığa sahip olan ve 'Şampiyon' isimli tosun ise rekor fiyata satıldı.

Denizli Canlı Hayvan Pazarı'nda kurbanlık hayvanlar yerlerini almaya başladı. Dezenfektan ve ateş ölçerlerle içeriye alınan vatandaşlar, salgın tedbirlerine uymaları için sık sık anons yapılarak uyarılıyor. Yaklaşık 11 bin küçükbaş ve 900 büyükbaş bulunan hayvan pazarına 41 bin küçükbaş ile bin 200 büyükbaş hayvan daha getirileceği öğrenildi. Genellikle vatandaşlar, küçükbaş hayvanlara ilgi gösterirken bunun sebebi ise büyükbaş hayvan fiyatlarının pahalı olmasından kaynaklı olduğunu belirtti. Pazarın adeta gözdesi haline gelen 920 kilo ağırlığındaki 'Şampiyon' isimli tosun ise 20 bin 500 TL'lik rekor fiyata satılarak pazarın en pahalı satılan hayvanı oldu. Şampiyon isimli büyükbaş hayvanın sahibi olan Kıyasettin Peker, "Denizli pazarının en büyük malı bizdedir. Ağrı'nın Tutak ilçesi Uzunpınar köyünden getirdik. 920-930 kilogram civarındadır. Soran oluyor kimi 20-19 bin arası fiyat veriyor. Düveleri inekleri sattık. Satılan büyük hayvan 20 bin 500 TL'ye satıldı" diye konuştu.

Öte yandan, canlı kurban pazarında küçükbaş hayvanlar kilo bazıyla satıldığı kilo fiyatının ise 28 ile 34 TL arasında olduğu, büyükbaş hayvanların ise kilosunun 22 TL fiyatla alıcı beklediği öğrenildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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