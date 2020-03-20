DENİZLİ Cami girişinde saf tutup namaz kıldılar Cami girişinde saf tutup namaz kıldılarKORONAVİRÜS önlemleri nedeniyle camilerde vakit ve cuma namazlarına ara verilmesine rağmen, Denizli'deki Ulu Camii'nin girişinde, 3 kişi saf tutup namaz kıldı.

Cami girişinde saf tutup namaz kıldılar

KORONAVİRÜS önlemleri nedeniyle camilerde vakit ve cuma namazlarına ara verilmesine rağmen, Denizli'deki Ulu Camii'nin girişinde, 3 kişi saf tutup namaz kıldı. Koronavirüs salgını nedeniyle camilerde cuma namazı ve vakit namazlarına ara verilmesinin açıklanmasının ardından bugün 15 Mayıs Mahallesi Kayalık Caddesi'nde bulunan Ulu Cami'nde cemaat ilk kez cuma namazı için toplanmadı. Öğle ezanının okunmasının ardından camiden, "Allah bizleri ülkemizi, milletimizi ve tüm insanlığı bu ve benzeri hastalık ve musibetlerden korusun" şeklinde anons yapıldı. Yapılan uyarılara rağmen camiye gelen 3 kişi, ibadethanenin kapalı olan giriş kapısı önünde, saf tutarak öğle namazını kıldı. Camide namaz kılanlardan Selman Atsa, "Koronavirüse karşı kendimizi korumak zorundayız. Hastalığa karşı duyarlı olmamız gerekiyor. Çarşıya çıkmıştım. İşim vardı, namazı kılacak başka yerim yoktu. O yüzden camiye gelip öğle namazımı kıldım" dedi.

Kaynak: DHA