Denizli Çameli'nde kar yağışı dolayısıyla eğitime 1 gün ara verildi

Denizli'nin Çameli ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime, 1 gün ara verildiği bildirildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, kararın ilçedeki tüm eğitim ve öğretim kurumlarında geçerli olacağı belirtildi.

Engelli, hamile ve kronik rahatsızlığı bulunan kamu personelinin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu