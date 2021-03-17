Denizli Çameli'nde kar yağışı dolayısıyla eğitime 1 gün ara verildi
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Denizli Çameli'nde kar yağışı dolayısıyla eğitime 1 gün ara verildi

17.03.2021 09:13 | Son Güncelleme: 17.03.2021 09:16
Denizli Çameli'nde kar yağışı dolayısıyla eğitime 1 gün ara verildi

Denizli'nin Çameli ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime, 1 gün ara verildiği bildirildi.

Denizli'nin Çameli ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime, 1 gün ara verildiği bildirildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, kararın ilçedeki tüm eğitim ve öğretim kurumlarında geçerli olacağı belirtildi.

Engelli, hamile ve kronik rahatsızlığı bulunan kamu personelinin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu

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