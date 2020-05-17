DENİZLİ 'Cambaz'la kırmızı altının hasadı başladı
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DENİZLİ 'Cambaz'la kırmızı altının hasadı başladı

'Cambaz'la kırmızı altının hasadı başladıDENİZLİ'nin Honaz ilçesinde üreticilerin 'kırmızı altın' olarak isimlendirdiği kiraz hasadı bölgede adı 'cambaz' olarak bilinen üç ayaklı merdivenlerle yapılmaya başlandı.

DENİZLİ 'Cambaz'la kırmızı altının hasadı başladı
17.05.2020 10:38 | Son Güncelleme: 17.05.2020 10:47

'Cambaz'la kırmızı altının hasadı başladı

DENİZLİ'nin Honaz ilçesinde üreticilerin 'kırmızı altın' olarak isimlendirdiği kiraz hasadı bölgede adı 'cambaz' olarak bilinen üç ayaklı merdivenlerle yapılmaya başlandı. Bahçelerde bulunan ve demirden yapılan yüksekliği 10 metreye ulaşan cambazlara çıkan işçiler, ağaçlardan kirazları büyük bir özenle topluyor. Lezzeti ve kalın kabuğu nedeniyle tercih edilen 'Kırmızı altın' olarak adlandırılan Honaz kirazı için çiftçiler, yoğun bir hasat dönemine girmeye başladı. Üreticiler, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte kiraz bahçelerine gidiyor. Bölgede olgunlaşan erkenci kirazlar toplanmaya başlandı. Ancak yükseklikleri 5 metreye kadar ulaşan ağaçlardan kirazları tek tek toplamakta kolay değil. Honaz ilçesindeki üreticiler, daha önce tahta merdivenlere çıkarak kirazları oldukça zor imkanlarda topluyordu. Sonrasında üreticiler, 'cambaz' adını verdikleri üçgen şeklinde 3 ayaklı merdiven geliştirerek, toplama işini kolaylaştırdı. Demirlerin birbirine kaynak yapılarak birleştirildiği yaklaşık 50 santimetre aralarla basamakların bulunduğu cambaza çıkan işçiler, ağaçlardaki kirazları eskisine göre daha kolay şekilde toplayabiliyor. Yüksekliği 10 metreye kadar ulaşan cambazlar, işçiler tarafından sürüklenerek kiraz ağacının yanına taşınıyor. Aynı anda 3 kişinin birden çıkabildiği ve düşme tehlikesinin eski merdivene göre daha az olduğu cambazlarda işçiler, kirazları dalından koparıp, kovaya dolduruyor. Ardından kirazlar, boylarına göre ayrılıp, kasalanıyor. Honaz kirazı, iç piyasada tüketilmesinin yanı sıra Almanya, Hollanda, Norveç, Danimarka, İsveç gibi Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor.

'AKROBASİ YAPMAYA BENZEDİĞİ İÇİN CAMBAZ DENİLMİŞ'

Kiraz üreticisi İbrahim Sarıkaya, ürünü cambazlarla toplamanın daha güvenli olduğunu belirterek, "Kiraz üretmek ve toplamak çok zahmetli bir iş. Kiraz bizim için kırmızı altın. Altın ne kadar değerliyse, kiraz da bizim için o kadar değerli. Atalarımız toplama işini kolaylaştırmak için cambaz adını verdiğimiz bu düzeneği bulmuşlar. Daha önce ağaçtan yapıyorduk. 3-5 yıl kullanınca kırılıyordu. Daha sonra Demir malzemelerden cambaz yapmaya başladık. Cambazın üst kısımlarında durman biraz daha zor. İsmine, sirklerde akrobasi yapmaya benzediği için cambaz denilmiş. Dengeyi sağlamak ve kirazı toplama yetenek istiyor. Ağır ve taşınması zor olduğu için biz buna tekerlek takıp bu sorunu da çözdük. Bizim kullandığımız 4 basamaklı, 5-6 basamaklı olanları da var. Onlar daha büyük ağaçlar için. Normalde 2 kişi üzerine çıkıp, kirazı topluyor. Daha büyüklerine 3 kişi de çıkabiliyor. Herkes buna çıkıp kiraz toplayamaz. Başka şehirlerden gelenler kolay kolay çıkıp toplayamaz. Merdivenden daha kullanışlı ve güvenlidir. Üç ayaklı olduğu için devrilmesi zordur. Başka bölgelerde merdiven kullanıyorlar ya da ağaca çıkıyorlar. Bu da ağaca ve ürüne zarar veriyor. Benim 20 cambazım var" dedi. Cambaza çıkıp ağaçlardan kiraz toplayan Hadim Sarıkaya ise, "Bizim için cambaza çıkıp toplamak kolay. Çocukluğumuzdan beri bunlara çıkıyoruz o yüzden alışkınız. Bizim için rahat, ama bilmeyenler için zor. Biz cambaza oturarak da kiraz toplayabiliyoruz. Sabahtan akşama kadar 8-9 saat cambaz üzerinde kiraz topladığımız oluyor. Bazı cambazlar, ağacın büyüklüğüne göre 10 metreyi buluyor" diye konuştu. Üniversiteler salgın nedeniyle kapanınca ailesine yardım eden Balıkesir Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Bölümü 1'inci Sınıf Öğrencisi Emine Zehra Sarıkaya da, "Eğitime koronavirüs nedeniyle ara verildi. Ben de burada kiraz toplayıp aileme yardım ediyorum. Evde oturmak yerine çalışıp onlara destek oluyorum. Sıcakta zor oluyor ama ben kiraz toplamayı seviyorum" dedi.

DENİZLİ 'Cambaz'la kırmızı altının hasadı başladı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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