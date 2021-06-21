Denizli Büyükşehirli judocu Oğuz Avrupa 3'ncüsü

Denizli Büyükşehir Belediyespor Judo Takımı sporcularından Reyhan Oğuz Hırvatistan'da katıldığı Ümitler Avrupa Judo Kupası'nda 3'ncü oldu.

Denizli Büyükşehir Belediyespor Judo Takımı sporcularından Reyhan Oğuz Hırvatistan'da katıldığı Ümitler Avrupa Judo Kupası'nda 3'ncü oldu. Oğuz'un bu başarısını Başkan Zolan sosyal medya hesaplarından duyurdu.

Denizli'yi ulusal ve uluslararası müsabakalarda başarı ile temsil eden Denizli Büyükşehir Belediyespor Judo Takımı sporcusu Reyhan Oğuz, Milli Takım ile birlikte Hırvatistan'ın Porec kentinde katıldığı Ümitler Avrupa Judo Kupası'nda 3'ncülük kazandı. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Reyhan Oğuz'un Avrupa 3'ncülüğü başarısını sosyal medya hesabından şu şekilde duyurdu: "Denizli Büyükşehir Belediyespor Judo Takımı sporcumuz Reyhan Oğuz, Hırvatistan'da düzenlenen Ümitler Avrupa Kupası'nda zorlu rakiplerini eleyerek Avrupa üçüncüsü oldu. Denizlimize ve ülkemize bronz madalya kazandırarak bizi gururlandıran milli sporcumuzu tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. #BizimÇocuklar #ŞehrimizinÇocukları #Geleceğimiz."

5 maçta 4 galibiyet

Ümitler Avrupa Judo Kupası'nda kadınlar 57 kiloda mücadele eden Reyhan Oğuz, ilk maçta Bosnalı ikinci turda Hırvat rakiplerini yendi. Çeyrek final müsabakasında yenildi ve repesaja kaldı. Bu turda art arda iki 2 Hırvat rakibini mağlup eden Oğuz, bronz madalya karşılaşmasında İtalyan Stefania Solina'yı ippon (3 shido) ile yenerek üçüncülüğünü ilan etti. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı