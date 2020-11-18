Denizli Büyükşehirin 2021 yılı bütçesi 1 milyar 431 milyon TL olarak belirlendi
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Denizli Büyükşehirin 2021 yılı bütçesi 1 milyar 431 milyon TL olarak belirlendi

18.11.2020 15:27 | Son Güncelleme: 18.11.2020 16:07

- Denizli Büyükşehirin 2021 yılı bütçesi 1 milyar 431 milyon TL olarak belirlendi Başkan Zolan: "Milletimizin refahı, mutluluğu ve geleceğimize güzel bir Denizli bırakabilmek gece gündüz çalışıyoruz" Denizli Büyükşehir Belediyesi ile Büyükşehir Belediyesi DESKİ'nin 2021 yılı bütçeleri onaylandı.

- Denizli Büyükşehirin 2021 yılı bütçesi 1 milyar 431 milyon TL olarak belirlendi

Başkan Zolan: "Milletimizin refahı, mutluluğu ve geleceğimize güzel bir Denizli bırakabilmek gece gündüz çalışıyoruz"

DENİZLİ - Denizli Büyükşehir Belediyesi ile Büyükşehir Belediyesi DESKİ'nin 2021 yılı bütçeleri onaylandı. Toplam 1 milyar 431 milyon TL'lik bütçenin kente güzellikler getirmesini dileyen Başkan Zolan, "Bugüne kadar çok güzel hizmetler yaptık, yapmaya da devam edeceğiz . Aynı şevk ve heyecanla Denizli'de yaşayan 1 milyon 40 bin vatandaşımıza hizmet etmeyi sürdüreceğiz" dedi.

Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi Kasım Ayı Olağan Toplantısı ve Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kasım Ayı Genel Kurul Toplantısı yapıldı. Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıda Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ'nin 2021 yılı performans programları ve 2021 yılı bütçeleri görüşüldü. Denizli Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir DESKİ'nin 2021 yılı toplam bütçeleri, performans programlarını ile 19 ilçenin bütçeleri oylanarak kabul edildi. Bu kapsamda Denizli Büyükşehir Belediyesinin bütçesi 825 milyon TL, Büyükşehir DESKİ'nin bütçesi ise 606 milyon TL olmak üzere toplamda 1 milyar 431 milyon TL olarak belirlendi.

"2021 bütçesi de vatandaşlarımızın taleplerini karşılayacak"

Toplantılara başkanlık eden Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, kabul edilen bütçenin 2021 yılının planlaması olduğuna dikkati çekerek, hayırlı olmasını diledi. Başkan Osman Zolan, "Bugüne kadar çok iş yaptık, çok güzel hizmetler yaptık ama ihtiyaçlar bitmez. Bazı işleri sürdürmek, talep edilen işleri yapmak, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamakla yükümlüyüz. 2021 yılı bütçesi de inşallah vatandaşlarımızın taleplerini karşılayacak" diye konuştu.

"19 ilçe ve 616 mahalle hiçbir bir ayrım olmadan talepler karşılanacak"

Her bölgenin ihtiyacını sağlıklı bir şekilde yerine getirileceğini belirten Osman Zolan, "Tüm çalışanlarımızla birlikte 1 Ocak'tan itibaren 2021 yılında da milletimizin refahı, mutluluğu ve geleceğimize güzel bir Denizli bırakabilmek adına inşallah gece gündüz çalışacağız. Allah'ım yolumuzu açık etsin, sağlıklı bir şekilde hep beraber, el ele çalışmayı nasip etsin. Bütçemizde 19 ilçe ve 616 mahallemizi bugüne kadar olduğu gibi bir bütün olarak hiçbir ayrım yapmadan, nerede ne talep var, o önceliklidir. İhtiyaçları sağlıklı bir şekilde tespit ederek yürüyüşümüzü ve hizmetimizi sürdürmek istiyoruz" ifadelerini kulandı.

Öte yandan Başkan Zolan, kuruluşlarından bu yana 6 bin kilometrenin üzerinde içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hattı döşenirken, Atık su arıtma tesisleriyle çevreye en üst seviyede hassasiyet göstermenin önemli olduğunu belirtti.

Denizli Büyükşehirin 2021 yılı bütçesi 1 milyar 431 milyon TL olarak belirlendi
Denizli Büyükşehirin 2021 yılı bütçesi 1 milyar 431 milyon TL olarak belirlendi
Denizli Büyükşehirin 2021 yılı bütçesi 1 milyar 431 milyon TL olarak belirlendi
Denizli Büyükşehirin 2021 yılı bütçesi 1 milyar 431 milyon TL olarak belirlendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EREN ELYESA POLAT

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