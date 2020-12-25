Denizli Büyükşehirden afet yönetimine büyük destek

Birinci derece deprem bölgesi olan Denizli'de Büyükşehir Belediyesi, AKUT'a acil durum ve afetlerde ekipman desteği sağlaması için protokol imzalandı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi ile Arama Kurtarma Derneği (AKUT) arasında olası acil durum ve afetlerde iş birliği ve yardımlaşma yapılması konusunda protokol imzalandı. Denizli'nin birinci derece deprem bölgesinde olması ve birçok aktif fay hattının kesişiminde kalması nedeniyle bu iş birliğinin büyük önem arz ettiğini söyleyen AKUT Yönetim Kurulu Başkanı Recep Şalcı, protokolün hazırlanmasında büyük emeği olan ve kendilerine destek veren Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'a teşekkür etti. Protokolle Büyükşehir Belediyesinin kendilerine çok güzel bir destekte bulunduğunu ifade eden Şalcı, "Diliyoruz ki, afetsiz günler olur ama olası kötü günler için biz ön hazırlıklarımızı yapıp eğitim çalışmalarımızı yaptık. Sayın Başkanımız da donanım olarak destek verdiler. Verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

"Ekipmanla destekleyerek daha da etkili hale gelmelerini sağlıyoruz"

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Zolan ise, milletin ihtiyaç duyduğu anlarda hiçbir karşılık beklemeden görev alan AKUT gönüllülerine ve üyelerine teşekkür etti. Afet yönetimi konusunda hazırlıklı olmanın, afet olmadan önlemlerin alınmasının ve afet sonrası planlamaların çok önemli olduğunu vurgulayan Başkan Zolan, "Bu noktada AKUT büyük görev üstleniyor. Ben bugüne kadar yapmış oldukları işlerden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Bizler de bugün yapmış olduğumuz protokolle, olası acil durum ve afetlerde ihtiyaç duydukları ekipmanla destekleyerek daha da etkili hale gelmelerini sağlıyoruz. İnşallah şehrimizde, ülkemizde afet olmasın ama olduğunda da hepimizin hazırlıklı olması gerekir. Bu vatandaşlarımız açısından da ayrı bir huzurdur, güvendir. Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığımız ve AKUT ile birlikte güzel bir çalışma yapıyor, işbirliği protokolüne imza atıyoruz. " diye konuştu. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı