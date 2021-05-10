Denizli Büyükşehir ve AKUT'tan hayat kurtaracak işbirliği
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Denizli Büyükşehir ve AKUT'tan hayat kurtaracak işbirliği

İhlas Haber Ajansı / MEHMET BARLAS - Haberler | Yerel

Denizli Büyükşehir ve AKUT'tan hayat kurtaracak işbirliği Denizli Büyükşehir Belediyesi, AKUT'a malzeme desteği sağladı Denizli Büyükşehir Belediyesi ile AKUT arasında hayat kurtaracak bir işbirliğine imza atıldı.

Denizli Büyükşehir ve AKUT'tan hayat kurtaracak işbirliği

Denizli Büyükşehir Belediyesi, AKUT'a malzeme desteği sağladı

DENİZLİ - Denizli Büyükşehir Belediyesi ile AKUT arasında hayat kurtaracak bir işbirliğine imza atıldı. Denizli Büyükşehir Belediyesi afetlerin ardından yapılacak arama kurtarma çalışmalarında kullanılmak üzere AKUT'a malzeme desteğinde bulundu.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ile Arama Kurtarma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Recep Şalcı bir süre önce olası acil durum ve afetlerde iş birliği ve yardımlaşma yapılması konusunda protokol imzalamıştı. Denizli Büyükşehir Belediyesinin imzalanan protokolle arama kurtarma faaliyetlerinde kullanılmak üzere AKUT'un ihtiyacı olan malzemeler konusunda destekte bulunması kararlaştırılmıştı. Bu kapsamda Denizli Büyükşehir Belediyesinin temin ettiği hava basınçlı tahkimat destek takozlarının teslimi AKUT yetkilerine yapıldı. Programa Denizli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ömer Faruk Özer, İtfaiye Dairesi Başkanı Murat Başlı, AKUT Denizli Ekip Lideri Cengizhan Öztürk ile beraberindekiler katıldı.

AKUT'tan Başkan Zolan'a teşekkür

Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Murat Başlı, deprem ve göçük gibi afetlerde büyük ihtiyaç olan hava basınçlı tahkimat destek takozları hakkında katılımcılara bilgi verdi. AKUT Denizli Ekip Lideri Cengizhan Öztürk ise, "Bu malzemeleri kullanmayı tabi ki de istemeyiz ancak afetler hayatın bir gerçeği ve hazırlıklı olmalıyız. Bu kadar kaliteli malzemeleri bize hibe eden Denizli Büyükşehir Belediye Başkanımız Osman Zolan'a teşekkür ediyorum" dedi.

"Hepimizin hazırlıklı olması gerekiyor"

Denizli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ömer Faruk Özer de, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Osman Zolan'ın bizlere vermiş olduğu talimat doğrultusunda bu araç gereçleri tedarik ettik ve bugün AKUT'a teslimini gerçekleştiriyoruz. Afetlerin yaşanmasını elbette hiçbir zaman istemeyiz ancak hayatımızın bir gerçeği de afetler. Hepimizin hazırlıklı olması gerekiyor. Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak doğal afetlerde hayat kurtarmak için kol kola çalıştığımız AKUT'a da bu ekipmanları sağlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Rabbim Denizli'mizi, ülkemizi, milletimizi tüm afetlerden korusun, o acıları bizlere yaşatmasın inşallah" diye konuştu.

Denizli Büyükşehir ve AKUT'tan hayat kurtaracak işbirliği
Denizli Büyükşehir ve AKUT'tan hayat kurtaracak işbirliği
Denizli Büyükşehir ve AKUT'tan hayat kurtaracak işbirliği
Denizli Büyükşehir ve AKUT'tan hayat kurtaracak işbirliği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET BARLAS

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