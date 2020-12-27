Denizli Büyükşehir vatandaşları için tüm personelleriyle çalışıyor
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Denizli Büyükşehir vatandaşları için tüm personelleriyle çalışıyor

27.12.2020 14:51 | Son Güncelleme: 27.12.2020 14:55
Denizli Büyükşehir vatandaşları için tüm personelleriyle çalışıyor

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, sokağa çıkma kısıtlamasında görev başında olan Büyükşehir Belediyesi ekiplerini yalnız bırakmadı.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, sokağa çıkma kısıtlamasında görev başında olan Büyükşehir Belediyesi ekiplerini yalnız bırakmadı. Park bakımı yapan kadınlarla sohbet edip birlikte çiçek diken Başkan Zolan, "Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılama noktasında tüm personelimizle birlikte Denizlimiz için çalışıyoruz" dedi.

Sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat bilen Denizli Büyükşehir Belediyesi ekipleri kent genelindeki çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan da kentin farklı bölgelerinde çalışmalarına devam eden Büyükşehir Belediyesi ekipleriyle bir araya geldi. Başkan Zolan'a Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Aydın, Fen İşleri Dairesi Başkanı Nuriye Çevni, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanı Merve Sakarya Serim ve beraberindekiler eşlik etti. Başkan Zolan ilk olarak Ali Marım Bulvarı'nda devam eden yol çalışmalarını inceledi. Başkan Zolan ve beraberindekiler daha sonra İncilipınar Parkı'nda bakım çalışması yapan kadınlarla bir araya geldi. Çalışanlarla bir süre sohbet edip dertlerini dinleyen Başkan Zolan, kadınlarla birlikte çiçek dikti.

"Vatandaşlarımız evde kalıyor bizler var gücümüzle çalışıyoruz"

Başkan Zolan burada yaptığı açıklamada, salgın nedeniyle alınan sokağa çıkma kısıtlamalarının devam ettiğini belirterek, "Vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum, kurallara en üst seviyede uyum gösteriliyor. Tabi Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak bizlerin yapması gereken işler var ve bunlar için gayret gösteriyoruz. Ali Marım Bulvarı'nda yol ve Büyükşehir DESKİ ile ilgili de altyapı çalışmalarımız yoğun bir şekilde sürüyor. Tüm birimlerimiz, yapılması gereken işlerle ilgili hafta sonu kısıtlamalarını en iyi şekilde değerlendiriyor. Vatandaşlarımız evde kalıyor bizler vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak için var gücümüzle çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılama noktasında tüm personelimizle birlikte Denizlimiz için çalışıyoruz. Allah'ım herkese güç kuvvet, sağlık sıhhat versin. Kurallara uyalım inşallah bir an önce bu işi üstesinden gelelim istiyoruz. Bugün İncilipınar Parkındayız. Burası gerçekten çok özel bir park. Şehrimizin göbeğinde bir oksijen deposu. Aynı zamanda başka parklarımızda da çalışmalar gerçekleştiriliyor. Arkadaşlarımız milletimize hizmet etmekten dolayı mutlular. Biz de bugün onları ziyaret ettik, moral verdik. İnşallah el ele milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi. - DENİZLİ

Denizli Büyükşehir vatandaşları için tüm personelleriyle çalışıyor
Denizli Büyükşehir vatandaşları için tüm personelleriyle çalışıyor
Denizli Büyükşehir vatandaşları için tüm personelleriyle çalışıyor
Denizli Büyükşehir vatandaşları için tüm personelleriyle çalışıyor
Denizli Büyükşehir vatandaşları için tüm personelleriyle çalışıyor
Denizli Büyükşehir vatandaşları için tüm personelleriyle çalışıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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