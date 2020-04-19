DENİZLİ-Büyükşehir personeline pasta sürprizi
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› DENİZLİ-Büyükşehir personeline pasta sürprizi - Haberler
Denizli, Zabıta, Güncel

DENİZLİ-Büyükşehir personeline pasta sürprizi

Büyükşehir personeline pasta sürpriziDENİZLİ'de yaşayan Yurdanur Daldaş, sokağa çıkma yasağında vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için yoğun şekilde çalışan Büyükşehir Belediyesi ekipleri için evinde pasta ve kurabiye yaptı.

19.04.2020 13:32 | Son Güncelleme: 19.04.2020 13:34
DENİZLİ-Büyükşehir personeline pasta sürprizi

Büyükşehir personeline pasta sürprizi

DENİZLİ'de yaşayan Yurdanur Daldaş, sokağa çıkma yasağında vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için yoğun şekilde çalışan Büyükşehir Belediyesi ekipleri için evinde pasta ve kurabiye yaptı. Ekipleri telefonla arayan Daldaş, pasta ile kurabiyeleri Belediye personeline ikram etti.

Sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından vatandaşların ihtiyacını karşılamak için hummalı bir çalışma yürüten Denizli Büyükşehir Belediyesi ekipleri kendilerini duygulandıran bir sürprizle karşılaştı. Büyükşehir Belediyesi ve Vefa Sosyal Destek Grubu, vatandaşların ihtiyaçlarını karşılarken Akkonak Mahallesi'nde yaşayan Yurdanur Daldaş, Büyükşehir Belediyesi'nin 'Alo 153' hattını arayarak sahada seferber olan çalışanlar için pasta yaptığını söyledi. Kendileri için yapılan pasta sürprizi karşısında duygulanan Büyükşehir Belediyesi ekipleri Yurdanur Daldaş'ın evine giderek el emeği pasta ve kurabiyeleri aldı, sahada çalışan personellere ikram etti.

PASTA VE KURABİYE İKRAMI YAPTI

Yurdanur Daldaş, sokağa çıkma yasağı sırasında, fedakarca çalışan ekiplere destek olmak istediğini belirti, Çalışanlar için ben de bir katkıda bulunmak istedim. Onlar böyle bir vefa örneği gösterirken ben de onlara yardımcı olmak istedim. Hazırladıklarımı da Denizli Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekiplerimize teslim ettim. Büyükşehir Belediyemizin çalışanlarına bu zor günlerde verdikleri emekler için teşekkür ediyorum dedi. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan, Daldaş'a duyarlılığı nedeniyle teşekkür edip, zabıta ekipleriyle çiçek gönderdi.

ZABITA AÇ KALAN KÖPEĞİ BESLEDİ

Öte yandan Sami U. ise, Saraylar Mahallesi'nde işlettiği otoparkta köpeğinin olduğunu ve aç kaldığını belirtip, Büyükşehir Alo 153 hattından yardım istedi. Denizli Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri verilen adrese giderek aç kalan köpeği besledi.

DENİZLİ-Büyükşehir personeline pasta sürprizi

Kaynak: DHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Evladını kaybeden Şallı'nın yoğun bakım ünitesi önünde attığı mesaj ortaya çıktı Haberler
Evladını kaybeden Şallı'nın yoğun bakım ünitesi önünde attığı mesaj ortaya çıktı
Ebru Şallı'yı oğlunun mezarının başından ayıramadılar Haberler
Ebru Şallı'yı oğlunun mezarının başından ayıramadılar
Google uyardı: Bu programları telefonunuzdan silin Haberler
Google uyardı: Bu programları telefonunuzdan silin
CHP'li belediyenin ekmek dağıtmasının yasaklanmasına ilk yorum Haberler
CHP'li belediyenin ekmek dağıtmasının yasaklanmasına ilk yorum
Muhtar bir mahalleyi ateşe attı: 21 kişi daha koronavirüse yakalandı Haberler
Muhtar bir mahalleyi ateşe attı: 21 kişi daha koronavirüse yakalandı
Sokağa kademeli olarak çıkılacak! Bakan Koca'nın planında ayrıntılar belli oldu Haberler
Sokağa kademeli olarak çıkılacak! Bakan Koca'nın planında ayrıntılar belli oldu
Zonguldak, koronadan ölüm oranında İstanbul'u geçti
Zonguldak, koronadan ölüm oranında İstanbul'u geçti
Beşiktaş Kadın Futbol Takımı oyuncusu Sevgi Çınar: 40 bin kişinin önünde oynamak başımı döndürdü
Beşiktaş Kadın Futbol Takımı oyuncusu Sevgi Çınar: 40 bin kişinin önünde oynamak başımı döndürdü
Vasiyetini açıklayan Serdar Ortaç, 30 milyon değerindeki evini çalışanlarına bırakacak
Vasiyetini açıklayan Serdar Ortaç, 30 milyon değerindeki evini çalışanlarına bırakacak
Ebru Şallı ve Harun Tan'ın hayatını kaybeden 9 yaşındaki oğullarının son görüntüsü ortaya çıktı
Ebru Şallı ve Harun Tan'ın hayatını kaybeden 9 yaşındaki oğullarının son görüntüsü ortaya çıktı
Acun Ilıcalı, canlı yayında Nisa ve Sercan hakkında konuşan Semih Öztürk'e tepki gösterdi: Çok yanlış
Acun Ilıcalı, canlı yayında Nisa ve Sercan hakkında konuşan Semih Öztürk'e tepki gösterdi: Çok yanlış
AK Parti'nin Anayasa Komisyonu Başkanvekili: İnfaz düzenlemesinde Tosuncuk'a indirim yok
AK Parti'nin Anayasa Komisyonu Başkanvekili: İnfaz düzenlemesinde Tosuncuk'a indirim yok
Çorum'da, 20 Somalili şahsı yol kenarına bırakıp kaçan araç kayıplara karıştı
Çorum'da, 20 Somalili şahsı yol kenarına bırakıp kaçan araç kayıplara karıştı
Shane Larkin: Türkçe isim seçmem gerekseydi Şahin'i seçerdim
Shane Larkin: Türkçe isim seçmem gerekseydi Şahin'i seçerdim
İnfaz yasasından yararlanacak mahkumlar netleşti! İşte kamuoyunun yakından tanıdığı mahkumların akıbeti
İnfaz yasasından yararlanacak mahkumlar netleşti! İşte kamuoyunun yakından tanıdığı mahkumların akıbeti
Beşiktaş, dörderli gruplar halinde antrenmanlara başlıyor
Beşiktaş, dörderli gruplar halinde antrenmanlara başlıyor
Kaka Leite'den Fatih Terim itirafı: 8 yıl önce Terim'le görüştüm, G.Saray'a gelecektim
Kaka Leite'den Fatih Terim itirafı: 8 yıl önce Terim'le görüştüm, G.Saray'a gelecektim
İnfaz yasası ile cezaevinden tahliye olan eski hükümlü, arkadaşını kafasını taşla ezerek öldürdü
İnfaz yasası ile cezaevinden tahliye olan eski hükümlü, arkadaşını kafasını taşla ezerek öldürdü
ABD'yi sarsan gelişme! Uyarılara rağmen Çin'e milyonlarca korona ekipmanı satılmış
ABD'yi sarsan gelişme! Uyarılara rağmen Çin'e milyonlarca korona ekipmanı satılmış
Trump: Çin'in salgında hatası varsa hatadır ama kasten sorumlular ise sonuçlarıyla yüzleşmeleri gerek
Trump: Çin'in salgında hatası varsa hatadır ama kasten sorumlular ise sonuçlarıyla yüzleşmeleri gerek
İngiltere'de sağlıkçılardan tek kullanımlık tulumları yıkayıp yeniden kullanmaları istendi
İngiltere'de sağlıkçılardan tek kullanımlık tulumları yıkayıp yeniden kullanmaları istendi
Sopadan arabasıyla Malatya'nın simgesi olan 'Mercedes Kadir' hayatını kaybetti
Sopadan arabasıyla Malatya'nın simgesi olan "Mercedes Kadir" hayatını kaybetti
Mersin Büyükşehir Belediyesi 'bedava ekmek yasaklandı' dedi, valilikten jet yanıt geldi
Mersin Büyükşehir Belediyesi "bedava ekmek yasaklandı" dedi, valilikten jet yanıt geldi
Feghouli, Galatasaray'dan ayrılmak istiyor
Feghouli, Galatasaray'dan ayrılmak istiyor
Koronavirüsü yenen hemşireden ürperten sözler: Hala tat ve koku alamiyorum
Koronavirüsü yenen hemşireden ürperten sözler: Hala tat ve koku alamiyorum
Sakarya'da boş yolda 2 PTT aracının çarpıştı
Sakarya'da boş yolda 2 PTT aracının çarpıştı
Sağlık çalışanları için 'Bize yük oldular' diyen Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, özür diledi
Sağlık çalışanları için "Bize yük oldular" diyen Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, özür diledi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Atatürk Havalimanı'na inşa edilen hastanenin her odasının yoğun bakım olabileceğini aktardı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Atatürk Havalimanı'na inşa edilen hastanenin her odasının yoğun bakım...
Totti'den evlilik itirafı: Kedi yüzünden eşimle boşanıyorduk
Totti'den evlilik itirafı: Kedi yüzünden eşimle boşanıyorduk
Evinin bahçesinde oynayan 3 yaşındaki Bayram Emir, jandarmayı görünce eve kaçtı
Evinin bahçesinde oynayan 3 yaşındaki Bayram Emir, jandarmayı görünce eve kaçtı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Engin Özkoç Özlem Zengin Ekrem İmamoğlu Abdülhamit Gül Meral Danış Beştaş
Magazin Hadise Tarkan Ümit Besen Acun Ilıcalı
Spor Ali Koç Bülent Uygun Ahmet Nur Çebi Ivan Obradovic Zinedine Zidane
Daha Fazla Nisan İtalya Futbolcu Türk Lirası
Şu an buradasınız: DENİZLİ-Büyükşehir personeline pasta sürprizi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.4.2020 14:30:47. #1.15#
title