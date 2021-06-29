Denizli Büyükşehir Muhtarlar Derneği yeni yönetimini seçti

Denizli Büyükşehir Muhtarlar Derneğinde 3 adayın yarıştığı seçimli olağan genel kurul toplantısında, Damla Tuna Bilgen yeni başkan oldu.

Denizli Büyükşehir Muhtarlar Derneğinde 3 adayın yarıştığı seçimli olağan genel kurul toplantısında, Damla Tuna Bilgen yeni başkan oldu.

Türkiye Muhtarlar Konfederasyonuna bağlı Denizli Büyükşehir Muhtarlar Derneği genel kurulu Denizli Ticaret Odasında yapıldı. Ege Bölgesi Federasyon Başkanı Ayşa Taylan'ın divan başkanlığı yaptığı kongrede 3 adayı yarıştı. Kıyasıya bir rekabetin yaşandığı seçimlerde, Kervansaray Mahalle Muhtarı Damla Tuna Bilgen oy çokluğu ile seçimi kazandı. Eski Başkan Kınıklı Mahalle Muhtarı Yaşar Kalay ve Atalar Mahallesi Muhtarı Fatma Yıldan başkanlık yarışının kaybedenleri oldu.

16 kişiden oluşan yönetim kurulunu kamuoyuna tanıtan yeni Başkan Bilgen, "Bu bir nöbet değişimidir. Eski Başkan Yaşar Kalay ve yönetim kuruluna şimdiye kadar verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür ederiz. Türkiye muhtarlar konfederasyonu büyük bir camia. Bu camianın içinde olmaktan onur ve gurur duyuyorum. Muhtarlarımızın özlük haklarıyla yakından ilgilenen büyük bir aile ve bende bu ailenin üyesi olmaktan son derece mutluyum. Birlik ve beraberliğimizi koruyarak, daha sağlam çoğalarak Denizli'mizin tüm mahalle ve köy muhtarlarımıza Derneğimizin etkinliğini arttırmak için yeni üyelerin katılımını sağlayacağım. Bizi bir araya getiren ortak değerin Şehrimiz ve özlük haklarımızın daha iyi noktalara gelmesini sağlamak olacaktır. Beni göreve layık görüp destekleyen tüm muhtar Arkadaşlarıma şahsım ve yönetim kurulu olarak teşekkür ederim. Büyük işler önemli atılımlar ancak birlikte çoğalarak ve çalışarak elde edilir" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı