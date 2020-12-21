Denizli Büyükşehir kısıtlamayı fırsata çevirdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Denizli Büyükşehir kısıtlamayı fırsata çevirdi

21.12.2020 12:38 | Son Güncelleme: 21.12.2020 12:42
Denizli Büyükşehir kısıtlamayı fırsata çevirdi

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamalarını fırsat bilen Denizli Büyükşehir Belediyesi, şehrin dört bir yanında genel bakım, onarım ve yenileme çalışmalarına devam etti.

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamalarını fırsat bilen Denizli Büyükşehir Belediyesi, şehrin dört bir yanında genel bakım, onarım ve yenileme çalışmalarına devam etti.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, hafta sonları için alınan sokağa çıkma kısıtlamasında oluşturduğu nöbetçi ekiplerle 65 yaş üstü vatandaşlar ile acil ihtiyacı olan vatandaşların taleplerini karşılamaya devam ederken belediyecilik hizmetlerini de aksatmadan sürdürüyor. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan sokağa çıkma kısıtlamasında görev yapan ekiplerin çalışmalarını inceledi. Başkan Zolan, Çaybaşı Caddesi ve Saltak Caddesi'nde mazgal değişimi ve temizliği yapan ekiplerle bir araya geldi. Bir süre çalışmaları inceleyen Başkan Zolan, tedbirlere uyarak evlerinde kalan hemşehrilerine teşekkür etti. Korona virüs tedbirleri kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlamalarında da bakım, onarım ve temizlik çalışmalarına devam ettiklerini kaydeden Başkan Zolan, "Denizlimizin dört bir yanında gece gündüz demeden fedakarca çalışan ekiplerimizin çalışmalarını inceledik. Biz sahada hemşehrilerimiz için çalışmaya devam ediyoruz. İnşallah bu zor günleri kurallara uyarak birlikte atlatacağız" dedi. - DENİZLİ

Denizli Büyükşehir kısıtlamayı fırsata çevirdi
Denizli Büyükşehir kısıtlamayı fırsata çevirdi
Denizli Büyükşehir kısıtlamayı fırsata çevirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Mustafa Varank Devlet Bahçeli Zehra Zümrüt Selçuk Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Merve Dizdar Şevket Çoruh Defne Samyeli Okan Bayülgen
Spor Samatta Gökhan Töre Ersun Yanal Mauricio Lemos Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kız İzmir Silah Gaziantep
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Denizli Büyükşehir kısıtlamayı fırsata çevirdi | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.12.2020 12:52:07. #1.15#
title