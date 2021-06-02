Denizli Büyükşehir'in yerli ve milli navigasyonuyla ulaşım çok daha kolay olacak

Denizli Büyükşehir'in yerli ve milli navigasyonuyla ulaşım çok daha kolay olacak Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Zolan: "Yerli ve milli nasıl giderim?

Denizli Büyükşehir'in yerli ve milli navigasyonuyla ulaşım çok daha kolay olacak

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Zolan: "Yerli ve milli nasıl giderim? uygulaması vatandaşlarımıza büyük kolaylıklar sağlayacak"

DENİZLİ - Denizli Büyükşehir Belediyesi vatandaşların hayatını kolaylaştıracak akıllı bir uygulamaya imza attı. Denizli'ye özel 'Nasıl Giderim?' uygulamasıyla kent geneli ulaşım, yaya, özel araç veya belediye otobüsü alternatifleriyle birlikte veriliyor. Uygulamada, konuma ya da adrese göre hangi duraktan kaç numaralı belediye otobüsüne binilebileceği de görülüyor.

Denizli Büyükşehir Belediyesi kent geneli ulaşımda vatandaşların hayatını kolaylaştıracak yerli ve milli bir akıllı uygulamayı daha hizmete sundu. Denizli Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından Denizli'ye özel yapılan "Nasıl Giderim?" uygulamasına bilgisayar, cep telefonu veya tabletten adres.denizli.bel.tr/nasilgiderim/ internet sitesinden girilebiliyor. Denizli il sınırları içerisini gösteren haritada ulaşım, yaya, özel araç veya kent içi hizmet verilen Denizli Büyükşehir Belediyesi otobüsü alternatifleriyle birlikte görülüyor. Bulunduğun adres veya konuma göre gideceğin noktaya en yakın duraktan kaç numaralı belediye otobüsüne binilebileceği de görülen uygulamanın ulaşımda büyük kolaylık sağlaması bekleniyor. Uygulama ile ulaşılmak istenen adrese en hızlı şekilde nasıl gidilebileceği pratik bir şekilde görülüyor.

Nöbetçi eczaneleri bulmak artık çok kolay

Geliştirilen Coğrafi Bilgi Sistemi tabanlı uygulama ile faklı konumlar arası en kısa güzergahın da sorgulanabildiği uygulamada adres veya konuma göre en yakın eczane, nöbetçi eczane gibi noktalara ulaşım da güzergahlarıyla birlikte sunuluyor. Harita üzerinde, gidilecek başlangıç ve bitiş noktaları seçilerek özel araç, yaya veya belediye otobüsü alternatifleriyle nasıl ulaşılacağı gösterildiği gibi önemli yer ve durak isimleri de yazılarak gidilecek nokta görülebiliyor. Yerli ve milli uygulamanın diğer mobil navigasyon sistemlerinden farkının daha güncel verilerin olmasının yanında başka bir uygulama ya da altlık harita verisine ihtiyaç duymadığı ve sürekli geliştirilmeye açık olduğu belirtildi.

"Yerli ve milli Nasıl Giderim? uygulaması vatandaşlarımıza büyük kolaylıklar sağlayacak"

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, vatandaşların daha rahat ve konforlu yaşamına katkı sağlamak için bugüne kadar onlarca akıllı uygulamayı hayata geçirdiklerini söyledi. Kısa süre önce afetlerde vatandaşların güvenli toplanma ve geçici barınma alanlarını gösterir dijital haritayı hizmete sunduklarını hatırlatan Başkan Osman Zolan; "Yerli ve milli olarak geliştirdiğimiz Nasıl Giderim? navigasyon uygulaması ulaşımda vatandaşlarımıza büyük kolaylıklar sağlayacak. Denizli'yi hiç bilmeyen biri bile uygulamayı kullanarak, yaya, özel araç yada belediye otobüslerimizle nereye, nasıl gideceğini tüm alternatifleriyle birlikte görebilecek. Nöbetçi eczanelere ulaşım çok kolay olacak. Çok şükür her alanda Denizlimize güzellikle katmaya devam ediyoruz. Emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Semih Can Yılmaz