Denizli Büyükşehir Halk Dansları Topluluğundan Yıl Sonu Gösterisi

Denizli Büyükşehir Belediyesi Halk Dansları Topluluğu, yıl sonu nedeniyle bir gösteri düzenledi.



Denizli Büyükşehir Belediyesi Halk Dansları Topluluğu, 200 kişilik ekiple yıl sonu nedeniyle bir gösteri düzenledi. Düzenlenen programda dev ekip, 7 farklı halk oyunu sergiledi. Ziya Tıkıroğlu Açık Hava Tiyatrosu'nda yapılan gösteriye Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gökoğlan, vatandaşlar ve Büyükşehir Belediyesinin açmış olduğu halk dansları kursuna katılarak gecede sahne alan 200 kişilik Halk Dansları Topluluğu üyeleri katıldı. Yıldızlar, gençler ve yetişkinler olmak üzere bütün yaş kategorilerinden sahne alan topluluk üyeleri, "Zeybek, Kafkas, Kaşık, Horon, Halay, Teke ve Bale" gösterileri ile muhteşem bir geceye imza attı.



Dans topluluğu üye ve eğitmenlerine teşekkür eden Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, "Bizler bu güzel ülkemizin değerlerine sahip çıkmak adına çocuklarımıza, gençlerimize ve 7'den 70'e herkese kültürümüzü öğretmek konusunda da gece gündüz çalışıyoruz. Yaz kurslarımız başlıyor. İnsanlarımız özüyle, kültürüyle buluştuğunda özellikle çocuklarımızın özgüvenleri daha da gelişecek. Kendilerini daha da mutlu hissedecekler. İnşallah geleceğimiz daha da aydınlık olacak" diye konuştu. - DENİZLİ