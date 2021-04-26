DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR'DEN HAYVAN YETİŞTİRİCİLERİNE RÜZGARGÜLÜ DESTEĞİ

DENZİLİ Büyükşehir Belediyesi, hayvancılık işletme tesisi yönünden zengin olan Acıpayam ve Çivril ilçelerindeki meralara 6 rüzgargülü inşa etti.

DENZİLİ Büyükşehir Belediyesi, hayvancılık işletme tesisi yönünden zengin olan Acıpayam ve Çivril ilçelerindeki meralara 6 rüzgargülü inşa etti. Rüzgargülleri, yer altı sularının rüzgar enerjisiyle yer üstüne çıkarılmasıyla meralarda otlayan hayvanların içme suyu temininde kullanılmaya başlandı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, hayvancılık işletme tesisleri yönünden zengin olan Acıpayam ve Çivril ilçelerinde büyükbaş ve küçükbaş hayvancılığı yapanların işlerini kolaylaştıracak yatırıma imza attı. Bu kapsamda Denizli Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, üreticilerin talebi üzerine Acıpayam ilçesinin Alaattin ve Kırca Mahallesi ile Çivril ilçesinin Savran, Seraserli, Tuğlu ve Ömerli mahallelerindeki meralara rüzgargülü inşa etti. Toplam 6 adet yapılan rüzgargülleri, yer altı sularının rüzgar enerjisiyle yer üstüne çıkarılmasıyla hayvanların içme suyu temininde kullanılmaya başlandı. Bölgede yapılan büyükbaş ve küçükbaş hayvancılığa destek için yapılan rüzgargüllerinin üreticilere büyük kolaylık ve fayda sağladığı kaydedildi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Denizli'nin sanayi, turizm ve tarımın yanında hayvancılıkta da öncü kentlerden olduğunu belirtip, Belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra kentin sosyoekonomik değerlerine katkı sağlamayı sürdürüyoruz. Bu kapsamda tarım ve hayvancılığa ayrı bir önem veriyoruz. Kırsal kalkınmanın gelişip büyümesi için elimizden gelen desteği veriyoruz. İhtiyaç halinde üreticilerimize rüzgargülü desteği vermeyi sürdüreceğiz dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı