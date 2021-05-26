DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR'DEN 10 BİN ESNAFA 15 MİLYON TL DESTEK

DENİZLİ'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında faaliyetlerini durduran kent genelindeki 10 bin esnafa bin 500'er TL olmak üzere toplam 15 milyon lira hibe desteği verilecek.

DENİZLİ'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında faaliyetlerini durduran kent genelindeki 10 bin esnafa bin 500'er TL olmak üzere toplam 15 milyon lira hibe desteği verilecek.

Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında faaliyetlerini durduran Denizli genelindeki 10 bin esnafa hibe desteği vereceğini açıkladı. Denizli sınırlarında yer alan kahvehane, kafe, çay bahçesi, çay ocağı, okul kantinleri, internet kafe, lunapark, hamam, halı saha, spor salonu, bilardo ve oyun salonları, berber, kuaför, güzellik salonu, lokanta, restoran, düğün salonu, fotoğrafçı, müzisyen benzeri işyeri ve işletmelere bin 500'er TL hibe desteğinden yararlanabileceğini duyuruldu.

Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan, Cumhurbaşkanımız 5 bin TL ve 3 bin TL olarak esnafımıza hibe desteği açıkladı. Biz de bütçe gerçeklerimize bakarak bin 500 lira ile esnaf kardeşlerimizin yanında olalım istedik. Gönül istiyor ki daha fazla verelim, tüm zararlarını kapatalım. İnşallah bir nebze olsa da fayda sağlarız. Hayırlı uğurlu olsun diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı