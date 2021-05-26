DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR'DEN 10 BİN ESNAFA 15 MİLYON TL DESTEK
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR'DEN 10 BİN ESNAFA 15 MİLYON TL DESTEK

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

DENİZLİ'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında faaliyetlerini durduran kent genelindeki 10 bin esnafa bin 500'er TL olmak üzere toplam 15 milyon lira hibe desteği verilecek.

DENİZLİ'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında faaliyetlerini durduran kent genelindeki 10 bin esnafa bin 500'er TL olmak üzere toplam 15 milyon lira hibe desteği verilecek.

Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında faaliyetlerini durduran Denizli genelindeki 10 bin esnafa hibe desteği vereceğini açıkladı. Denizli sınırlarında yer alan kahvehane, kafe, çay bahçesi, çay ocağı, okul kantinleri, internet kafe, lunapark, hamam, halı saha, spor salonu, bilardo ve oyun salonları, berber, kuaför, güzellik salonu, lokanta, restoran, düğün salonu, fotoğrafçı, müzisyen benzeri işyeri ve işletmelere bin 500'er TL hibe desteğinden yararlanabileceğini duyuruldu.

Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan, Cumhurbaşkanımız 5 bin TL ve 3 bin TL olarak esnafımıza hibe desteği açıkladı. Biz de bütçe gerçeklerimize bakarak bin 500 lira ile esnaf kardeşlerimizin yanında olalım istedik. Gönül istiyor ki daha fazla verelim, tüm zararlarını kapatalım. İnşallah bir nebze olsa da fayda sağlarız. Hayırlı uğurlu olsun diye konuştu.

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR'DEN 10 BİN ESNAFA 15 MİLYON TL DESTEK
DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR'DEN 10 BİN ESNAFA 15 MİLYON TL DESTEK
DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR'DEN 10 BİN ESNAFA 15 MİLYON TL DESTEK
DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR'DEN 10 BİN ESNAFA 15 MİLYON TL DESTEK

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Binali Yıldırım Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Demet Evgar Demet Akalın Şevval Şahin Mehmet Ali Erbil
Spor Gervinho Ersun Yanal Emre Belözoğlu Lukas Podolski Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR'DEN 10 BİN ESNAFA 15 MİLYON TL DESTEK - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.5.2021 20:39:17. #1.15#

title