Denizli Büyükşehir Belediyesine kanka desteği
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Denizli Büyükşehir Belediyesine kanka desteği

23.09.2020 14:25 | Son Güncelleme: 23.09.2020 14:43
Denizli Büyükşehir Belediyesine kanka desteği

Tek Dünya Kentleri Yarışmasında dünya şampiyonu olmak için mücadele eden Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medyadan yaptığı destek çağrısı karşılıksız kalmadı.

Tek Dünya Kentleri Yarışmasında dünya şampiyonu olmak için mücadele eden Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medyadan yaptığı destek çağrısı karşılıksız kalmadı. "Kankalar uyuya mı kaldınız? Bir destek atın... : )"şeklinde tweet atarak katkı isteyen Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin çağrısına yanıt, Bursa, Samsun, Gaziantep, Kocaeli, Ordu ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nden esprili cevaplarla geldi.

Dünya Doğal Hayatı Koruma Vakfı'nın (WWF) düzenlediği Tek Dünya Kentleri Yarışması'nda Türkiye Şampiyonu olan Denizli Büyükşehir Belediyesi, dünyanın önde gelen 58 kenti arasında şampiyon olmak için mücadele ediyor. Sosyal medya oylaması ve online oylamada alınacak en çok oy ile belirlenecek yarışma için Denizli Büyükşehir Belediyesi gülümseten bir tweet attı. "Kankalar uyuya mı kaldınız? Bir destek atın... : )"şeklinde katkı isteyen Denizli Büyükşehir Belediyesinin çağrısına yanıt ilk olarak Bursa, Samsun, Gaziantep, Kocaeli, Ordu ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin resmi hesaplarından esprili cevaplarla geldi.

Büyükşehir'e büyük destek

Bursa Büyükşehir Belediyesi, "Yettik gari : ) Payitaht Bursa'dan Denizli'mize selamlar" ifadelerini kullanırken, Samsun Büyükşehir Belediyesi, "Öhö öhö biz de buradayız. Oylar tabi ki size", Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, " Bilirsin her zaman sürdürülebilirliğin yanındayız", Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, "Biz gücümüzü her zaman birbirimizden alırız. Desteğimiz sizinle", Ordu Büyükşehir Belediyesi, "Yettik gari", Kayseri Büyükşehir Belediyesi, "Desteğimiz sizinle" şeklinde yanıtlarla Denizli Büyükşehir Belediyesine destek verdi.

Nasıl oy kullanılıyor?

Tek Dünya Kentleri Yarışması'nda herkes, her gün birçok farklı platformda birden fazla oy kullanabiliyor. Yarışmanın online oylaması https://welovecities.org/tr/denizli/ adresinden, sosyal medya oylaması ise Facebook, Twitter ve İnstagram hesaplarından yapılıyor. https://welovecities.org/tr/denizli/ adresindeki "Denizli İçin Oy Ver" sayfasında yer alan "Şimdi Oy Ver" linkini tercih eden kullanıcılar aynı zamanda Facebook, Twitter ve İnstagram hesaplarında da oy kullanabiliyor. Kullanıcıların her gün 1 kez olmak üzere sosyal medya hesaplarından #WeLoveDenizli etiketi kullanarak yapacağı paylaşımlar yine 1 oy yerine geçiyor.

Beğen, paylaş, yorum yap oy sayılsın

11 Ekim 2020'ye kadar sürecek yarışmada Denizli Büyükşehir Belediyesinin kurumsal sosyal medya hesaplarında, #WeLoveDenizli etiketi ile yapacağı paylaşımlara yapılacak beğeni, paylaşım ve yorumlar da oy sayılıyor. Bu kapsamda Denizli Büyükşehir Belediyesinin kurumsal Facebook (denizlibuyuksehirbld) hesabından #WeLoveDenizli etiketi ile yapacağı paylaşıma gelen beğeni ve yorumlar; Twitter (denizlibld) hesabından #WeLoveDenizli etiketi ile yapacağı paylaşıma yapılan retweet'ler; Instagram (denizlibbld) hesabından #WeLoveDenizli etiketi ile yapacağı paylaşıma gelen repost'lar oy olarak sayılıyor. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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