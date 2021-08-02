Denizli Büyükşehir Belediyesinden sosyal medyadaki asılsız iftiralara tepki
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Denizli Büyükşehir Belediyesinden sosyal medyadaki asılsız iftiralara tepki

Denizli Büyükşehir Belediyesinden sosyal medyadaki asılsız iftiralara tepki
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı, sosyal medyada yer alan il merkezi ve bazı ilçelerde içme suyu kaynaklı toplu zehirlenmeler ve halk sağlığını olumsuz etkileyen vakalar yaşandığına dair iftiralara tepki gösterdi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı, sosyal medyada yer alan il merkezi ve bazı ilçelerde içme suyu kaynaklı toplu zehirlenmeler ve halk sağlığını olumsuz etkileyen vakalar yaşandığına dair iftiralara tepki gösterdi.

Konuyla ilgili olarak Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığından yapılan açıklamada; "Ülke olarak zor günler geçirdiğimiz bu günlerde Denizli'mizde de birlik ve beraberliğimize gölge düşürecek, maksatlı, manipülatif ve asparagas haberler özellikle sosyal medya yolu ile paylaşılmaktadır. Kahraman arkadaşlarımızla, Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerimiz, itfaiye ekiplerimiz ve vatandaşlarımızla birlikte canımızı ortaya koyup ateşle mücadele ederken, Denizli'mizin merkezinde ve bazı ilçelerimizde içme suyumuz ile ilgili toplu zehirlenmeler ve halk sağlığını olumsuz etkileyen vakalar yaşandığına dair iftiralar tamamen gerçek dışıdır. Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak içme suyumuzu 7 gün 24 saat kontrol ediyoruz. Şu anda hastanelerimizde hiçbir vaka bulunmamaktadır. Lütfen bu tür paylaşımlar yapan fitnecilere itibar edilmesin" ifadelerine yer verildi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medyada yalan haber yapanlarla ilgili dezenformasyon çalışması başlattı
Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medyada yalan haber yapanlarla ilgili dezenformasyon çalışması başlattı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Gülşen Bülent Ersoy Prens William Sevda Erginci
Spor Mesut Özil Mete Gazoz Ahmet Ağaoğlu Nihat Özdemir Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Denizli Büyükşehir Belediyesinden sosyal medyadaki asılsız iftiralara tepki - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.8.2021 22:09:25. #1.14#

title