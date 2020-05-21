Denizli Büyükşehir Belediyesinden köpek leşlerinin usulsüz defin görüntüleriyle ilgili açıklama... Denizli Büyükşehir Belediyesi, sosyal medyada tepkilere neden olan köpek leşlerinin usulsüz defin görüntüleri ile yazılı bir açıklama yaparak, "Hizmet alınan özel şirket çalışanları ve tüm sorumlular hakkında gerekli işlemler ivedikle gerçekleştirilecek ve en ağır şekilde cezai...

Denizli Büyükşehir Belediyesi, sosyal medyada tepkilere neden olan köpek leşlerinin usulsüz defin görüntüleri ile yazılı bir açıklama yaparak, "Hizmet alınan özel şirket çalışanları ve tüm sorumlular hakkında gerekli işlemler ivedikle gerçekleştirilecek ve en ağır şekilde cezai işlemler uygulanacaktır" dedi.

Sosyal medyada dün gece yayılmaya başlayan ve özellikle hayvanseverlerin büyük tepki gösterdikleri kamyonetten çöplük alanına köpek cesetlerinin atıldığı görüntüler ile ilgili Denizli Büyükşehir Belediyesi'nden yazılı açıklama geldi. Açıklamada, 2 yıl önce Türkiye'nin en büyük Sokak Hayvanları Barınma, Rehabilitasyon Merkezi ve Doğal Yaşam Parkı'nı hizmete sunulduğu hatırlatılarak, "Dün akşam saatlerinde sosyal medyaya yansıyan ve kurumumuzu derinden üzen görüntüler hakkında kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Denizli'de sokak hayvanlarına daha modern ve konforlu şartlarda hizmet sağlamak amacıyla bugüne kadar hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan Denizli Büyükşehir Belediyesi, yaklaşık 2 yıl önce Türkiye'nin en büyük Sokak Hayvanları Barınma, Rehabilitasyon Merkezi ve Doğal Yaşam Parkı'nı hizmete sunmuştur. Binlerce sokak hayvanının barındığı, korunduğu ve tedavi edildiği bu merkezimizde 2 bin 500'den fazla sokak hayvanı da sahiplendirilmiştir" denildi.

"Usulsüz defin görüntüleri ile ilgili herhangi bir uygulamamız bulunmamaktadır"

Sosyal medyaya yansıyan görüntüler ile ilgili sorumlu kişiler hakkında gerekli işlemlerinin başlatıldığını vurgulandığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kent genelinde hayatını kaybeden sahipli veya sahipsiz hayvanların sokak hayvanları kliniğimizin morguna getirilmektedir. Hayatını kaybeden hayvanlar, onlar için özel olarak hazırlanmış alanda 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun ilgili yönetmeliklerine göre defin edilmektedir. Dolayısı ile sosyal medyaya yansıyan usulsüz defin görüntüleri ile ilgili herhangi bir uygulamamız bulunmamaktadır.

Söz konusu görüntülerle ilgili olarak kurumumuz tarafından derhal soruşturma başlatılmış olup, bu konuda hizmet aldığımız özel şirket çalışanları ve tüm sorumlular hakkında gerekli işlemler ivedikle gerçekleştirilecek ve en ağır şekilde cezai işlemler uygulanacaktır." - DENİZLİ

Kaynak: İHA