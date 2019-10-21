Denizli Büyükşehir Belediyesinden dev alt yapı yatırımı

21.10.2019 13:12

Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ'nin, Anafartalar, Dokuzkavaklar, Aktepe, Karşıyaka ve Deliktaş mahallelerinin içme suyu ve kanalizasyon hatlarını baştan aşağı değiştirerek yağmur suyu hatlarını döşeyeceği 95 milyon liralık dev altyapı yatırımının temel atma töreni yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.



Büyükşehir ile birlikte 5 bin kilometrenin üzerinde içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hattı döşeyerek kentin büyük bir bölümünde alt yapı sorununu ortadan kaldıran Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ, 5 mahallenin daha alt yapısını sil baştan yeniliyor. DESKİ bu kapsamda, Anafartalar, Dokuzkavaklar, Aktepe ve Karşıyaka mahalleleri ile Deliktaş Mahallesi'nin alt yapısı yapılmayan bölümünün içme suyu ve kanalizasyon hatlarını baştan aşağı değiştirerek, ilk kez yağmur suyu hatları döşeyeceği 95 milyon liralık altyapı yatırımının temel atma törenini gerçekleştirdi. Dokuzkavaklar Mahallesi'ndeki Hasan Güngör Spor Salonu yanında düzenlenen törene, önceki dönem Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Denizli Valisi Hasan Karahan, Denizli Milletvekilleri Cahit Özkan, Şahin Tin, Nilgün Ök ve Ahmet Yıldız, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, MHP Denizli İl Başkanı Cafer Birtürk, BBP Denizli İl Başkanı İlhami Çiçek, davetliler ve çok sayıda vatandaş katıldı.



Törende konuşan Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, çalışanlar olarak sonuna kadar durmadan, gayret edeceklerini kaydetti. Başkan Örki, "En kısa sürede bu hizmeti tamamlayacağız. Büyükşehir belediyemiz ile beraber ve diğer siyasi büyüklerimizin destekleriyle bu bölgelerin üst yapısını muhteşem bir şekilde yapıp vatandaşlarımıza teslim edeceğiz" dedi.



Bugün Denizli'nin ve kendilerinin bayramı olduğunu ifade eden Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, "Bugün bayramımız, güzelliğimiz, şenliğimiz" dedi.



Anafartalar, Dokuzkavaklar, Aktepe, Karşıyaka ve Deliktaş Mahallesi'nin alt yapı sorunlarının bu projeyle tamamen çözüleceğini belirten Başkan Zolan, önceki dönem Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin, 2008 yılında Denizli Belediye Başkanlığı görevindeyken altyapı hamlesine başladıklarını dile getirdi. Başkan Zolan, "O günkü bakış ve anlayış, milletin derdine derman olmak ve kendi ikbalimiz için değil, şehrin geleceği için çalışmaktı. Milletimizin desteğiyle duası, Allah'ın izniyle şükürler olsun hizmet etmeye devam ediyoruz" diye konuştu.



"5 mahallenin alt yapı projelerini 2 yıl da tamamlanacak"



Her zaman kendi ikbalini değil, şehrin geleceğini düşündüklerini kaydeden Başkan Zolan, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bizim derdimiz kendimiz değil, şehrimizdir. Milletimiz 'sağ olsunlar' bize destek oluyor, kendilerine çok teşekkür ediyorum. Altyapı 'toz, çamur, suların kesilmesi' demek ama bittiğinde 'yıllarca sorun kalmayacak' demek. Altyapı yaptıktan sonra üste ne yapsanız yakışacaktır."



5 mahallede gerçekleştirilecek altyapı projesinin 2 yıl içerisinde tamamlanacağı müjdesini veren Başkan Zolan, "Bu projenin ikinci etabının ihalesi de yarın gerçekleştirilecek. Başta Sevindik ve Sümer mahallerimizin de altyapısını yapacağız. Allah'ım imkan verirse üçüncü etabı da olacak bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Biz bu millete, Denizli'ye sevdalıyız" diye konuştu.



"15 yılda nereden nereye geldik"



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevindeki hizmet anlayışının 2004 yılından beri Denizli'de olduğuna dikkat çeken Zolan, "15 yılda nereden nereye geldik. Bu saydığımız mahallelerin altyapı sorunu dışında pek bir sorunu kalmadı. Yeşil alanları, spor salonları, köprülü kavşakları ve birçok hizmetler yapıldı ve yapılmaya devam ediyor. Allah'ım yolumuzu açık etsin. Büyükşehir olduktan sonra 5 yıl içerisinde 5 bin 300 kilometre hat döşemişiz. Buradan Çin'e kadar hat kazmış, boruları döşeyip, kapatmışız. Yaşayan şehirde, hayatın içerisinde yapmışız. Allah'ım nasip etti imkanlar içerisinde hizmetkar olmaya devam ediyoruz. Söz vermiştik, yapıyoruz. Durmak yok hizmete devam, hep beraber güzellikleri artırarak yola devam inşallah" diye konuştu.



Barış Pınarı Harekatı'nda yer alan askerlere dua eden Başkan Zolan, Türk Silahlı Kuvvetlerine muvaffakiyetler dileyerek, Türk milletinin bir ve beraber, devletinin ve ordusunun yanında olduğunu söyledi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA