Denizli Büyükşehir Belediyesi Sevgi Eli, 15 yılda 150 bin kişiye destek verdi
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Denizli Büyükşehir Belediyesi Sevgi Eli, 15 yılda 150 bin kişiye destek verdi

13.02.2021 15:03 | Son Güncelleme: 13.02.2021 15:06
Denizli Büyükşehir Belediyesi Sevgi Eli, 15 yılda 150 bin kişiye destek verdi

Denizli'de 14 Şubat 2006 Sevgililer Günü'nde kurulan Büyükşehir Belediyesi Sevgi Eli, 15 yılda 150 bin ihtiyaç sahibine yardım etti.

Denizli'de 14 Şubat 2006 Sevgililer Günü'nde kurulan Büyükşehir Belediyesi Sevgi Eli, 15 yılda 150 bin ihtiyaç sahibine yardım etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Denizli'de ihtiyaç sahipleri ile hayırseverler arasında köprü görevini yürütmek için 14 Şubat 2006'da faaliyete geçen Denizli Büyükşehir Belediyesi Sevgi Eli,15 yaşına girdi.

Kuruluş, 15 yılda 40 bin aile, 150 bin ihtiyaç sahibi vatandaşa yardım elini uzattı.

Çıkan yangınlarda eşyaları zarar gören ailelere, eşya yardımı yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Belediye Başkanı olduğu dönemde Sevgi Eli'ni kuran eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ile eşi Ayşen Zeybekci'ye teşekkür eden Zolan, şunları kaydetti:

"14 Şubat Sevgililer Günü, sevgimizin en güzel şeklini Sevgi Eli ile gösteriyoruz. Yardıma muhtaç vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını hayırseverlerle birlikte el ele, kol kola sağladığımız Sevgi Eli, her geçen yıl çok daha başarılı bir şekilde gelişme gösteriyor, ilk günkü aşk ile Denizli'de gönüllerde taht kuruyor. Denizli'mizde yaşayan hemşehrilerimize sevgimizi Sevgi Eli ile gösteriyoruz. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza uzanan Sevgi Eli, onları ayağa kaldırıyor, ihtiyaçlarını karşılıyor. Ben hayırseverlerimize çok teşekkür ediyorum. Bu yolda samimiyet ve gayretle koşturan sizlerden Allah'ım razı olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu

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