Denizli Büyükşehir Belediyesi Sevgi Eli 14 yaşında

14.02.2020 12:58 | Son Güncelleme: 14.02.2020 12:58

Denizli'de ihtiyaç sahipleri ile hayırseverler arasında köprü olan Sevgi Eli 14 yaşına girdi. 14 Şubat 2006 Sevgililer Günü'nde kurulan Sevgi Eli'ne katkıda bulunan 10 binlerce yardımsevere teşekkür eden Başkan Osman Zolan, "Sevgi eli, yardıma muhtaç hemşehrilerimizin umudu, birlik ve beraberliğimizin nişanesi oldu" dedi.



Denizli'de ihtiyaç sahipleri için 14 Şubat 2006 Sevgililer Günü'nde hayata geçen Denizli Büyükşehir Belediyesi Sevgi Eli, 14. kuruluş yıl dönümünde de çaresizlere umut olmaya devam ediyor. Sadece kent merkezinde değil, tüm ilçelerde de ihtiyaç sahibi vatandaşların yardımına koşan Sevgi Eli, her yıl 10 binlerce ihtiyaç sahibine gıda, kıyafet ve ev eşyası yardımı yapıyor. Sevgi Eli mağazasında gelinlikten damatlığa bebek kıyafetinden her türlü giyim eşyasına kadar ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek veriliyor. Bunların yanında Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ile koordine olan Sevgi Eli, merkez ve ilçelerde çıkan yangınlarda eşyaları küle dönen ailelerin imdadına koşuyor, ev eşyalarını baştan aşağı yenileyerek çaresizlere çare oluyor.



"14 yıldır yardıma muhtaçların umudu, birlik ve beraberliğimizin simgesi oldu"



Denizli'nin birlik ve beraberlik ve dayanışma ruhuna büyük bir önem verdiğini belirten Başkan Osman Zolan, Sevgi Eli'nin 14 yıldır ihtiyaç sahibi ile hayırseverler arasında köprü görevi yürüttüğüne dikkat çekti. 14 Şubat 2006 yılında Sevgililer Günü'nde kurulan Sevgi Eli'ne katkıda bulunan hayırseverlere teşekkür eden Başkan Zolan, "Kuruluşumuzun 14. yılında da bize destek verip, zor durumda kalanlara 'Sevgi Eli'ni uzatarak birlik ve beraberliğimizi arttıran vefalı, kadirşinas hemşehrilerimize minnetlerimi sunuyorum. Sevgi Eli, 14 yıldır yardıma muhtaç hemşehrilerimizin umudu, birlik ve beraberliğimizin nişanesi oldu" ifadelerini kullandı.



"Hayırseverlerimize Denizli halkı adına çok teşekkür ediyorum"



Denizli'de Sevgi Eli'nin kuruluşundan bu yana 14 yıldır gönüllerde taht kurduğunu belirten Başkan Zolan, "Sevgi Eli'nin kurucusu önceki dönem Belediye Başkanımız ve Ekonomi Bakanımız Sayın Nihat Zeybekci ile değerli eşleri Ayşen Zeybekci'ye ve çok kıymetli hayırseverlerimize bir kez daha Denizli halkı adına çok teşekkür ediyorum. 14 yılda nice yaraya merhem, darda kalanlara hazır olan Sevgi Elimize nice sevgi dolu yıllar diliyorum" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA