Denizli Büyükşehir Belediyesi, salgında faaliyetlerini durduran esnafa 1500 lira destek verecek

Denizli Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında faaliyetlerini durduran kent genelindeki esnafa, 1500'er lira karşılıksız nakdi yardımda bulunulacak.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında faaliyetlerini durduran kent genelindeki esnafa, 1500'er lira karşılıksız nakdi yardımda bulunulacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısı'nda, Kovid-19 sürecinde faaliyetlerini durduran esnafa oy birliğiyle 1500'er liralık hibe desteği kararı alındı.

Hibe desteğinin Denizli sınırları içerisinde yer alan ve Kovid-19 salgını nedeniyle faaliyetleri durdurulan kahvehane, kafe, çay bahçesi, çay ocağı, okul kantinleri, internet kafe, lunapark, hamam, halı saha, spor salonu, bilardo ve oyun salonları, berber, kuaför, güzellik salonu, lokanta, restoran, düğün salonu gibi işletmeler ile fotoğrafçı ve müzisyenleri kapsadığı kaydedildi.

"Esnaf kardeşlerimizin yanında olalım istedik"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Kovid-19 sürecinde esnafın olumsuz yönde etkilendiğini belirtti.

Belediye olarak esnafa bir nebze destek olabilmek için konuyu gündemlerine taşıdıklarını aktaran Zolan, şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanımız ve bakanlarımız tarafından hibe, kredi gibi farklı yöntemlerle esnafımıza, dar gelirli vatandaşlarımıza en üst seviyede destek verilmeye çalışıldı. Biz de bütçe gerçeklerimize bakarak 1500 lira ile esnaf kardeşlerimizin yanında olalım istedik. Tünelin ucu hafiften gözüktü gibi. Aşılama yüzde 70'e vardığında salgınla ilgili başka bir boyuta geçmiş olacağız. En azından iş yerleri kapanmalarının önüne geçilecek, insanlarımızın eve ekmek götürme sıkıntısı azalacak. Hep beraber bunun için dua ediyoruz."

Hibe desteği başvurularının online olarak ya da başvuru noktalarından yapılabileceği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu