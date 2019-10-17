Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin web sitesi yeni yüzüyle hizmette

17.10.2019 17:31

Denizli Büyükşehir Belediyesinin resmi internet sitesi olan www.denizli.bel.tr yeni yüzüyle kullanıma sunuldu. Günlük 30 bin vatandaşa hizmet veren ve mobil kullanıma uyumlu hale getirilerek teknolojisi üst seviyeye çıkartıldı. Resmi internet sayfasında Denizli'nin eşsiz güzelliklerinin fotoğraflarına da yer verildi.



Denizli Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, Büyükşehir Belediyesinin resmi internet sitesi olan www.denizli.bel.tr'yi daha güzel hale getirerek vatandaşların kullanımına sundu. Günlük ortalama 30 bin kişinin kullandığı internet sitesi yenilenen yüzüyle, mobil telefonlarda daha da uyumlu hale getirildi.



Yeni arayüz ile resmi internet sitesindeki tüm uygulama, menü ve linklere tek sayfadan ulaşabilmesi büyük kolaylık sağlarken, www.denizli.bel.tr ana ekranında haber, duyuru, ilanlar ve Denizli'nin eşsiz güzellikleri ile Büyükşehir Belediyesi projelerinin fotoğraflarına da yer verilmeye başlandı. Yeni arayüz ile "Hızlı Menü" ve "Kısayollar" ile ilgili hizmetlere kolay ulaşım sağlanırken, arama bölümünden birçok işleme rahatlıkla ulaşılabiliyor.



"Akıllı şehir: Denizli"



Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, teknolojik altyapısı ve Türkiye'nin en önde gelen kamu kurumlarından olmayı hedeflediklerini ve bu başarıyı yakaladıklarını belirterek, "Bu kapsamda 23 ayrı Akıllı Şehir Uygulaması ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız tarafından Akıllı Şehir Uygulamaları ödülüne layık görüldük. Vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıran uygulamalar ile Türkiye'ye örnek olduk. Resmi internet sitemiz de yenilenen yüzüyle 23 ayrı akıllı şehir uygulamamız halkımıza hizmet vererek çok büyük kolaylıklar sağladı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA