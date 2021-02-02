Denizli Büyükşehir Belediyesi, güneşten 2 megavat elektrik gücüne ulaştı

DENİZLİ Büyükşehir Belediyesi, yenilenebilir enerji kaynakları kapsamında 2017 yılında hayata geçirdiği güneş tarlalarındaki 8 bin 480 adet güneş panelinden 2020 yılında 2,7 milyon kilovatsaat elektrik enerjisi üreterek ülke ekonomisine büyük kazanç sağladı. Büyükşehir'in GES 1, GES 2 ve GES 3 olmak üzere 3 etapta hayata geçirdiği güneş tarlalarındaki elektrik üretim gücü ise 2 megavatı buldu.

Yenilenebilir enerji kaynaklarının farklı alanlarda kullanımını yaygınlaştırmak, enerji üretiminde fosil kaynakların etkisini azaltmak ve enerji verimliliğinin artırılmasını sağlamak amacıyla 2017 yılında güneş tarlaları kurmaya başlayan Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Genel Müdürlüğü (DESKİ), Akköy Güneş Santrali (GES) ile 2020 yılında kendi rekorunu kırıp, elektrik enerjisi üretti. Milli ve yerli yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması ve enerji verimliliğinin sağlanması kapsamında yatırımlar yapmayı sürdüren Büyükşehir Belediyesi'nin GES 1, GES 2 ve GES 3 olmak üzere 3 etapta hayata geçirdiği güneş tarlaları kuruluşundan bu yana 5,7 milyon kilovatsaat dolayında elektrik enerjisi üretti. Geçen yıl ise 2,7 milyon kilovatsaat elektrik enerjisi üreten DESKİ, bu yatırımıyla Denizli ve ülke ekonomisine büyük kazanç sağladı.

'TÜRKİYE'NİN KENDİ ENERJİSİNİ ÜRETEN BİR ÜLKE OLMASINA ÇALIŞIYORUZ'

Enerji Kentleri Birliği Başkanı ve Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı AK Parti'li Osman Zolan, son yıllarda Türkiye'nin yenilenebilir enerji kaynakları ve enerji verimliliği üzerine çok önemli hamleler yaptığını belirtip, "Yerel yönetimler de yerli ve milli enerji politikasına yönelik ciddi adımlar atıyor. Biz de göreve geldiğimizden bu yana yenilenebilir enerji üretimi konusunda çok somut adımlar attık. Çöpteki metan gazından, çamurdaki biyogazdan ve güneş enerjisinden elektrik enerjisi üretiyoruz. Türkiye'nin enerjide dışa bağımlı bir ülke pozisyonundan, kendi enerjisini üreten, ürettiği enerjiyi katma değere dönüştüren bir ülke olma yolunda hızla ilerliyoruz. Yerli ve milli enerjide devrim niteliğinde yatırımlar yapıyoruz. Güneş enerjisi santralimizle milli ve yerli enerjimizi kullanarak ülkemizin değer kazanmasına vesile oluyoruz" dedi.DESKİ'nin Akköy Mahallesi'nde kurduğu güneş tarlalarının ilk etabı olan GES 1, 2017 yılında faaliyete geçti. DESKİ'nin güneş tarlaları projesi, toplam 39 bin metrekarelik alanda planlandı. Bu kapsamda projenin ikinci etabı GES 2 2018 yılında, GES 3 ise 2020 yılında tamamlandı. Toplam 8 bin 480 adet güneş paneline ulaşılan Büyükşehir Belediyesi DESKİ'nin güneş tarlası, 2 megavatlık gücü yakaladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı