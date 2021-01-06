Denizli Büyükşehir Belediyesi evsizlere kucak açıyor

Denizli Büyükşehir Belediyesi, sokakta yaşamak zorunda kalanlara kış mevsiminde sıcak mekanlar sağlayacak.

Belediyeden yapılan açıklamada, bu kış mevsiminde de kentteki evsizlere destek verileceği belirtildi.

Uygulamadan faydalanacakların yapılacak incelemenin ardından misafir edileceği kaydedilen açıklamada, şöyle denildi:

"Bunun yanında mesai saatleri içerisinde 0 (258) 280 25 60 mesai saatleri dışında ise ALO 153 numaralı telefona yapılacak ihbarla harekete geçecek Denizli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, sokakta yaşamak zorunda kalan vatandaşlara ulaşarak, istekleri halinde konuk edilecek."

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, "Zor durumda olan vatandaşlarımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz. Hemşehrilerimizden ricam sokakta yaşamak zorunda kalan vatandaşlarımızı bizlere bildirin." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu