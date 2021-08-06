Denizli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ormanlık alanları temizledi
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Denizli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ormanlık alanları temizledi

Denizli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ormanlık alanları temizledi
Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu - Haberler | Güncel

Denizli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ormanlık alanlarda yangına sebebiyet verebilecek cam ve plastik atıkların temizliğini yaptı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ormanlık alanlarda yangına sebebiyet verebilecek cam ve plastik atıkların temizliğini yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Denizli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesine bağlı ekipler, rutin olarak gerçekleştirdiği ormanlık alanlardaki temizlik çalışmalarına hız verdi.

Açıklamada görüşlerine yer veren Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, son günlerde artan orman yangınlarına karşı teyakkuzda olduklarını belirterek, her türlü önlemi almaya devam ettiklerini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu

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