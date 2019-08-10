Denizli Büyükşehir Belediyesi ekipleri depremde hasar gören camiyi yıktı

10.08.2019 17:52

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un talimatı üzerine ağır hasar alan Tutluca Merkez Camisi'ni yıkarak vatandaşların can güvenliğini sağladı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Bozkurt, Çardak ve Baklan ilçesinde etkili olan depremin hemen ardından tüm ekiplerini seferber etti. Bölgede ilk olarak Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un incelemesinin ardından, ağır hasarlı olduğu için yıkılması talimatını verdiği Bozkurt'un Tutluca Mahallesi'ndeki Tutluca Merkez Cami için harekete geçti.

Öte yandan vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda kurulan geçici barınma bölgesinin aydınlatma, temiz su ve yangın güvenliği için nöbet tutan Denizli Büyükşehir Belediyesi ekipleri çeşitli ikramlarda bulunmaya devam ediyor. - DENİZLİ

Kaynak: İHA